Мария Арзамасова высказалась и по поводу оплаты труда несовершеннолетних на медийных площадках Фото: Александр Мамаев

Блогер Мария Арзамасова («Маша, давай!») раскритиковала телевидение России за использование детского труда. Арзамасову возмущает, что в шоу на федеральных каналах активно принимают участие дети. Об этом она написала в Instagram.

«Фраза „детский труд“ у нас часто ассоциируется с африканскими детьми, которых в подвалах заставляют шить футболки. Трудно применить эту фразу к ребенку-актеру, ребенку-телеведущему или ребенку-певцу, которые получают популярность, славу и деньги. Взрослый сам делает выбор быть актером и принимает на себя ответственность за последствия выбора — славу, переутомление и деньги. Ребенок же такой выбор делать не может» — написала Арзамасова.

Блогер заявляет, что долго время телевизионные площадки использовали детский труд, не оплачивая его: «В 90-е мне ничего не платили. Я работала бесплатно. За популярность. Постоянные съемки, репортажи и командировки за дозволенность не прикоснуться к богемному миру, ощущение, что ты избранная, мамину гордость, которую я принимала за любовь». Арзамасова считает, что причиной переутомлений детей на съемочных площадках телепрограмм и конкурсов служит исключительно родительское желание видеть свое чадо более успешным по сравнению с другими детьми.

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