Политолог Гагарин: позиция Киева на переговорах с РФ изменилась

04 апреля 2022 в 22:00 Размер текста - 17 +

Киев не поднимает на переговорах вопрос о Севастополе Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Итогом очередного раунда переговоров между Россией и Украиной стали небольшие сдвиги в позиции Киева по принятию условии РФ. Об этом в беседе с URA.RU отметил директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин. «Сдвиг, безусловно, есть, и мы продолжаем эти переговоры. Те вопросы, которые сейчас обсуждаются — это статус Украины, то есть нейтральный внеблоковый безъядерный, это отказ от размещения иностранных войск, баз, это вопросы, связанные с запретом на ядерное оружие, военные учения с иностранным участием и наша неизменная позиция по поводу Крыма, Донбасса и, соответственно, ДНР и ЛНР. Киев уже обсуждает вопрос, насколько и какой военный потенциал может быть у Украины, ими не поднимается вопрос о возврате ДНР, ЛНР и Севастополя», — подчеркнул Анатолий Гагарин. Политолог добавил, что позиция России — сделать предъявляемые условия предметом обсуждения. «Наша позиция — постепенное продавливание наших условий. И Россия медленно, постепенно, шаг за шагом двигается в направлении, чтобы эти вопросы стали предметом обсуждения. Мы все заинтересованы в том, чтобы конфликт перешел в стадию завершения. И, я думаю, что дипломатические переговоры являются тем компонентом, без которого невозможно решение этого вопроса. Киев частично признает некоторые требования и, я думаю, что это тоже определенный, может маленький, незаметный, но дипломатический успех», — объяснил Гагарин. Президент РФ подписал 24 февраля указ о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Владимира Путина, главной задачей ее является защита жителей Донбасса от геноцида. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в ходе дипломатических переговоров страны продвинулись в вопросе нейтрального статуса Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Итогом очередного раунда переговоров между Россией и Украиной стали небольшие сдвиги в позиции Киева по принятию условии РФ. Об этом в беседе с URA.RU отметил директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин. «Сдвиг, безусловно, есть, и мы продолжаем эти переговоры. Те вопросы, которые сейчас обсуждаются — это статус Украины, то есть нейтральный внеблоковый безъядерный, это отказ от размещения иностранных войск, баз, это вопросы, связанные с запретом на ядерное оружие, военные учения с иностранным участием и наша неизменная позиция по поводу Крыма, Донбасса и, соответственно, ДНР и ЛНР. Киев уже обсуждает вопрос, насколько и какой военный потенциал может быть у Украины, ими не поднимается вопрос о возврате ДНР, ЛНР и Севастополя», — подчеркнул Анатолий Гагарин. Политолог добавил, что позиция России — сделать предъявляемые условия предметом обсуждения. «Наша позиция — постепенное продавливание наших условий. И Россия медленно, постепенно, шаг за шагом двигается в направлении, чтобы эти вопросы стали предметом обсуждения. Мы все заинтересованы в том, чтобы конфликт перешел в стадию завершения. И, я думаю, что дипломатические переговоры являются тем компонентом, без которого невозможно решение этого вопроса. Киев частично признает некоторые требования и, я думаю, что это тоже определенный, может маленький, незаметный, но дипломатический успех», — объяснил Гагарин. Президент РФ подписал 24 февраля указ о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Владимира Путина, главной задачей ее является защита жителей Донбасса от геноцида. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в ходе дипломатических переговоров страны продвинулись в вопросе нейтрального статуса Украины.