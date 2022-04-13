МО РФ: солдат спас из горящего автомобиля пять раненых товарищей

14 апреля 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

В Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министерство обороны России продолжает освещать подвиги российских солдат. Стало известно о героизме ефрейтора Радмира Таова, который, будучи водителем батальона бригады материально-технического обеспечения, на поле боя вытащил из горящего автомобиля пять раненых солдат, а также смог вовремя доставить боеприпасы сослуживцам. «Несмотря на систематическое ведение националистами огня, ефрейтор Таов, вывел машину из-под удара и своевременно доставил боеприпасы наступающим российским подразделениям», — передает РЕН ТВ сообщение Минобороны. Уточняется, что из загоревшегося от попадания снаряда автомобиля Таов вытащил пять человек. Приводят в пример и подвиг капитана Петра Четкина, группа под руководством которого устанавливала контроль над аэродромом, занимаемым украинскими националистами. В ожесточенном бою группа Четкина уничтожила четыре вражеских автомобиля с оборудованными на них позициями для ведения пулеметного и минометного огня, два самолета, а также часть живой силы противника. Рядовой, механик-радиотелефонист реактивного артиллерийского дивизиона Шерзот Фозилов в условиях непрекращающегося огня противника передавал информацию артиллерийской разведке и занимался корректировкой огня, однако связь прервалась из-за разрыва снаряда. Фозилов оперативно восстановил работоспособность поврежденной радиостанции. Благодаря его отваге, силами артиллерийского дивизиона было уничтожено три укрепленных опорных пункта противника, артиллерийская батарея на позиции и порядка 40 националистов. В ведомстве также рассказали о командире взвода Сергее Романенко, который обнаружил диверсионно-разведывательную группу националистов, готовившихся нанести огневой удар по подразделениям российских войск. Романенко силами разведдозора атаковал украинских боевиков. В бою было уничтожено две машины и восемь националистов. У боевиков было изъято девять автоматов АК-74, четыре станковых противотанковых гранатометы СПГ-9, миномет американского производства с боеприпасами, а также боевые распоряжения и служебные документы командира разведывательного взвода противника. Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную операцию по денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида украинских властей. Минобороны РФ сообщало об успешном выполнении вооруженными силами РФ боевых задач по уничтожению объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Министерство обороны России продолжает освещать подвиги российских солдат. Стало известно о героизме ефрейтора Радмира Таова, который, будучи водителем батальона бригады материально-технического обеспечения, на поле боя вытащил из горящего автомобиля пять раненых солдат, а также смог вовремя доставить боеприпасы сослуживцам. «Несмотря на систематическое ведение националистами огня, ефрейтор Таов, вывел машину из-под удара и своевременно доставил боеприпасы наступающим российским подразделениям», — передает РЕН ТВ сообщение Минобороны. Уточняется, что из загоревшегося от попадания снаряда автомобиля Таов вытащил пять человек. Приводят в пример и подвиг капитана Петра Четкина, группа под руководством которого устанавливала контроль над аэродромом, занимаемым украинскими националистами. В ожесточенном бою группа Четкина уничтожила четыре вражеских автомобиля с оборудованными на них позициями для ведения пулеметного и минометного огня, два самолета, а также часть живой силы противника. Рядовой, механик-радиотелефонист реактивного артиллерийского дивизиона Шерзот Фозилов в условиях непрекращающегося огня противника передавал информацию артиллерийской разведке и занимался корректировкой огня, однако связь прервалась из-за разрыва снаряда. Фозилов оперативно восстановил работоспособность поврежденной радиостанции. Благодаря его отваге, силами артиллерийского дивизиона было уничтожено три укрепленных опорных пункта противника, артиллерийская батарея на позиции и порядка 40 националистов. В ведомстве также рассказали о командире взвода Сергее Романенко, который обнаружил диверсионно-разведывательную группу националистов, готовившихся нанести огневой удар по подразделениям российских войск. Романенко силами разведдозора атаковал украинских боевиков. В бою было уничтожено две машины и восемь националистов. У боевиков было изъято девять автоматов АК-74, четыре станковых противотанковых гранатометы СПГ-9, миномет американского производства с боеприпасами, а также боевые распоряжения и служебные документы командира разведывательного взвода противника. Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную операцию по денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида украинских властей. Минобороны РФ сообщало об успешном выполнении вооруженными силами РФ боевых задач по уничтожению объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.