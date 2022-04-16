На Кипре задержали россиянина из-за подозрений в расизме

17 апреля 2022 в 01:46 Размер текста - 17 +

Россиянин был арестован на четыре дня из-за подозрения в расизме Фото: Анна Майорова © URA.RU Гражданина России Игоря Мало задержали на Кипре по подозрению в разжигании расовой ненависти. Об этом заявили в российском посольстве в Никосии. «Руководитель группы „Наш Кипр“ в соцсетях Игорь Мало задержан на четверо суток за разжигание расовой ненависти», — передает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Никосии. Сообщается, что после задержания гражданин России был доставлен в полицейский участок. Позже он предстал перед окружным судом в Лимасоле. Также сообщается, что было установлено, что задержанный на странице в своей соцсети «разжигал ненависть и ксенофобию среди граждан». По итогам изложенных фактов, суд принял решение о его задержании на четверо суток. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Гражданина России Игоря Мало задержали на Кипре по подозрению в разжигании расовой ненависти. Об этом заявили в российском посольстве в Никосии. «Руководитель группы „Наш Кипр“ в соцсетях Игорь Мало задержан на четверо суток за разжигание расовой ненависти», — передает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Никосии. Сообщается, что после задержания гражданин России был доставлен в полицейский участок. Позже он предстал перед окружным судом в Лимасоле. Также сообщается, что было установлено, что задержанный на странице в своей соцсети «разжигал ненависть и ксенофобию среди граждан». По итогам изложенных фактов, суд принял решение о его задержании на четверо суток.