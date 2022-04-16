16 апреля 2022

На Кипре задержали россиянина из-за подозрений в расизме

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Россиянин был арестован на четыре дня из-за подозрения в расизме Фото:

Гражданина России Игоря Мало задержали на Кипре по подозрению в разжигании расовой ненависти. Об этом заявили в российском посольстве в Никосии.

«Руководитель группы „Наш Кипр“ в соцсетях Игорь Мало задержан на четверо суток за разжигание расовой ненависти», — передает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Никосии. Сообщается, что после задержания гражданин России был доставлен в полицейский участок. Позже он предстал перед окружным судом в Лимасоле.

Также сообщается, что было установлено, что задержанный на странице в своей соцсети «разжигал ненависть и ксенофобию среди граждан». По итогам изложенных фактов, суд принял решение о его задержании на четверо суток.

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Гражданина России Игоря Мало задержали на Кипре по подозрению в разжигании расовой ненависти. Об этом заявили в российском посольстве в Никосии. «Руководитель группы „Наш Кипр“ в соцсетях Игорь Мало задержан на четверо суток за разжигание расовой ненависти», — передает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Никосии. Сообщается, что после задержания гражданин России был доставлен в полицейский участок. Позже он предстал перед окружным судом в Лимасоле. Также сообщается, что было установлено, что задержанный на странице в своей соцсети «разжигал ненависть и ксенофобию среди граждан». По итогам изложенных фактов, суд принял решение о его задержании на четверо суток.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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