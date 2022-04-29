В Тюменской области похоронили разведчика, погибшего на Украине

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Похороны солдата прошли 29 апреля в Ишимском районе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В селе Бокаревка Ишимского района Тюменской области 29 апреля простились с сержантом Максимом Алешиным, погибшим во время спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщили в администрации муниципалитета.

«29 апреля в селе Бокаревка Ишимского района простились с Максимом Алешиным. Сержант, командир отделения взвода разведки погиб в ходе проведения специальной операции на территории Украины. Максим исполнял воинский долг, выбрав службу по контракту во имя защиты интересов своей Родины, соотечественников», — рассказали в администрации.

Там добавили, что за проявленное мужество и героизм в ходе специальной военной операции на Украине, Алешин представлен к ордену Мужества. Соболезнования родным солдата принес глава Ишимского района Сергей Ломовцев.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация страны.

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В селе Бокаревка Ишимского района Тюменской области 29 апреля простились с сержантом Максимом Алешиным, погибшим во время спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщили в администрации муниципалитета. «29 апреля в селе Бокаревка Ишимского района простились с Максимом Алешиным. Сержант, командир отделения взвода разведки погиб в ходе проведения специальной операции на территории Украины. Максим исполнял воинский долг, выбрав службу по контракту во имя защиты интересов своей Родины, соотечественников», — рассказали в администрации. Там добавили, что за проявленное мужество и героизм в ходе специальной военной операции на Украине, Алешин представлен к ордену Мужества. Соболезнования родным солдата принес глава Ишимского района Сергей Ломовцев. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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