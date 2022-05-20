Глава Молдавии пожаловалась на «драматические» цены на газ у РФ

21 мая 2022 в 02:12 Размер текста - 17 +

Президент Молдавия поделилась мыслями по поводу российских цен на газ Фото: media.gazprom-neft.ru новость из сюжета Газовый кризис в Европе Нынешние цены на газ — настоящая драма для Молдавии. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду. «У нас нет информации о том, как Россия будет действовать, если она решит отключить Молдавию от поставок. [Сегодня] мы можем покупать газ на рынке, тем более, что мы сейчас платим России почти рыночную цену. Пока длится спецоперация на Украине, у нас будут высокие цены на энергоресурсы, мы вынуждены платить эту цену. Это наша драма», — заявила Санду в эфире телеканала Moldova 1. Глава Молдавии добавила, что в настоящее время страна надеется на поддержку ЕС. Однако при этом власти понимают, что нужно больше инвестировать в энергоэффективность, чтобы снизить расходы. В Молдавии уже отмечали тот факт, что у страны нет альтернативы российскому газу, так как покупка топлива на рынке обойдется значительно дороже. По словам главы компании «Молдовагаз» Вадима Чебана, Молдавия с начала мая покупает российский газ в евро. Он отметил, что страна не входит в список недружественных стран РФ, от которых Москва потребовала с 1 апреля оплачивать газ только рублями.

Нынешние цены на газ — настоящая драма для Молдавии. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду. «У нас нет информации о том, как Россия будет действовать, если она решит отключить Молдавию от поставок. [Сегодня] мы можем покупать газ на рынке, тем более, что мы сейчас платим России почти рыночную цену. Пока длится спецоперация на Украине, у нас будут высокие цены на энергоресурсы, мы вынуждены платить эту цену. Это наша драма», — заявила Санду в эфире телеканала Moldova 1. Глава Молдавии добавила, что в настоящее время страна надеется на поддержку ЕС. Однако при этом власти понимают, что нужно больше инвестировать в энергоэффективность, чтобы снизить расходы. В Молдавии уже отмечали тот факт, что у страны нет альтернативы российскому газу, так как покупка топлива на рынке обойдется значительно дороже. По словам главы компании «Молдовагаз» Вадима Чебана, Молдавия с начала мая покупает российский газ в евро. Он отметил, что страна не входит в список недружественных стран РФ, от которых Москва потребовала с 1 апреля оплачивать газ только рублями.