По факту смерти солиста «Кремлевского балета» завели дело

26 мая 2022 в 17:59 Размер текста - 17 +

Этот случай квалифицировали как «причинение смерти по неосторожности» Фото: Владимир Жабриков Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти главного солиста театра «Кремлевский балет» Александр Соя, который скончался 24 мая в возрасте 22 лет. Он насмерть отравился угарным газом вместе со своей сестрой Марией Мюлляринен, которой было 23 года. «Это стало необходимо после того, как 24 мая в больнице скончался второй потерпевший, и жертв, таким образом, стало уже две», — пишет РЕН ТВ, ссылаясь на своего источника. Александр Соя отравился угарным газом 20 мая в одной из квартир дома на улице Кубанская в Москве. Его сестра погибла на месте, Александра успели реанимировать и доставили в больницу. Врачи боролись за его жизнь несколько дней, но через четыре дня мужчина скончался. Александр Соя был главным солистом «Кремлевского балета». Зрителям он запомнился как очень пластичный танцор. Александр исполнял партии в балетах «Щелкунчик», «Спящая красавица». В 2019 году он дебютировал на сцене в роли принца Зигфрида в балете «Лебединое озеро».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти главного солиста театра «Кремлевский балет» Александр Соя, который скончался 24 мая в возрасте 22 лет. Он насмерть отравился угарным газом вместе со своей сестрой Марией Мюлляринен, которой было 23 года. «Это стало необходимо после того, как 24 мая в больнице скончался второй потерпевший, и жертв, таким образом, стало уже две», — пишет РЕН ТВ, ссылаясь на своего источника. Александр Соя отравился угарным газом 20 мая в одной из квартир дома на улице Кубанская в Москве. Его сестра погибла на месте, Александра успели реанимировать и доставили в больницу. Врачи боролись за его жизнь несколько дней, но через четыре дня мужчина скончался. Александр Соя был главным солистом «Кремлевского балета». Зрителям он запомнился как очень пластичный танцор. Александр исполнял партии в балетах «Щелкунчик», «Спящая красавица». В 2019 году он дебютировал на сцене в роли принца Зигфрида в балете «Лебединое озеро».