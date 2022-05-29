В ЕАЭС предложили отменить налог и снизить цены на 20%

Интернет-магазины могут освободить от уплаты двойного налога на добавленную стоимость (НДС) при торговле внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщают в Минпромторге РФ.
В странах ЕАЭС могут установить порог, в пределах которого интернет-магазины освободят от двойного налогообложения, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минпромторга. В министерстве добавили, что страны-члены ЕАЭС не могут договориться о том, сколько конкретно составит порог, освобождающий от уплаты НДС.
Этот вопрос обсуждался на Евразийском экономическом форуме в Бишкеке, подтвердил руководитель Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Он отметил, что отмена двойного налогообложения позволит уменьшить стоимость товаров для покупателей примерно на 20%.
Интернет-магазины могут освободить от уплаты двойного налога на добавленную стоимость (НДС) при торговле внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщают в Минпромторге РФ. В странах ЕАЭС могут установить порог, в пределах которого интернет-магазины освободят от двойного налогообложения, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минпромторга. В министерстве добавили, что страны-члены ЕАЭС не могут договориться о том, сколько конкретно составит порог, освобождающий от уплаты НДС. Этот вопрос обсуждался на Евразийском экономическом форуме в Бишкеке, подтвердил руководитель Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Он отметил, что отмена двойного налогообложения позволит уменьшить стоимость товаров для покупателей примерно на 20%. Ранее сообщалось, что Россия поставила ЕАЭС условия для экспорта зерна. Москва настаивает на введении квот и пошлин на экспорт зерновых в третьи страны.