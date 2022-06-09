В Кремле определились с будущим украинского языка в Донбассе

Оставить украинский язык государственным в Донбассе или нет, будут решать жители этой территории. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Можно однозначно сказать, что, естественно, да [украинский язык останется на территории Донбасса]. Ответ да. Но у нас государственный язык в России один. Что касается отдельных районов, то они же в настоящий момент не являются частью нашей страны. Все будет зависеть только от выбора людей. В вашей стране государственный язык один — русский», — рассказал он на конференц-колле.
Россия начала спецоперацию на территории Украины. Основной целью является демилитаризация и денацификация территории, а также помощь людям Донбасса, которые на протяжении восьми лет терпели обстрелы с украинской стороны. Некоторые освобожденные области там уже изъявили желание войти в состав России. Так, Запорожье проведет референдум о присоединении к РФ в 2022 году.
Оставить украинский язык государственным в Донбассе или нет, будут решать жители этой территории. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Можно однозначно сказать, что, естественно, да [украинский язык останется на территории Донбасса]. Ответ да. Но у нас государственный язык в России один. Что касается отдельных районов, то они же в настоящий момент не являются частью нашей страны. Все будет зависеть только от выбора людей. В вашей стране государственный язык один — русский», — рассказал он на конференц-колле. Россия начала спецоперацию на территории Украины. Основной целью является демилитаризация и денацификация территории, а также помощь людям Донбасса, которые на протяжении восьми лет терпели обстрелы с украинской стороны. Некоторые освобожденные области там уже изъявили желание войти в состав России. Так, Запорожье проведет референдум о присоединении к РФ в 2022 году.