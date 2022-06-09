В Кремле определились с будущим украинского языка в Донбассе

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков ответил на вопрос о будущем украинского языка в освобожденных территориях ЛДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Оставить украинский язык государственным в Донбассе или нет, будут решать жители этой территории. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Можно однозначно сказать, что, естественно, да [украинский язык останется на территории Донбасса]. Ответ да. Но у нас государственный язык в России один. Что касается отдельных районов, то они же в настоящий момент не являются частью нашей страны. Все будет зависеть только от выбора людей. В вашей стране государственный язык один — русский», — рассказал он на конференц-колле.

Россия начала спецоперацию на территории Украины. Основной целью является демилитаризация и денацификация территории, а также помощь людям Донбасса, которые на протяжении восьми лет терпели обстрелы с украинской стороны. Некоторые освобожденные области там уже изъявили желание войти в состав России. Так, Запорожье проведет референдум о присоединении к РФ в 2022 году.

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Оставить украинский язык государственным в Донбассе или нет, будут решать жители этой территории. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Можно однозначно сказать, что, естественно, да [украинский язык останется на территории Донбасса]. Ответ да. Но у нас государственный язык в России один. Что касается отдельных районов, то они же в настоящий момент не являются частью нашей страны. Все будет зависеть только от выбора людей. В вашей стране государственный язык один — русский», — рассказал он на конференц-колле. Россия начала спецоперацию на территории Украины. Основной целью является демилитаризация и денацификация территории, а также помощь людям Донбасса, которые на протяжении восьми лет терпели обстрелы с украинской стороны. Некоторые освобожденные области там уже изъявили желание войти в состав России. Так, Запорожье проведет референдум о присоединении к РФ в 2022 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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