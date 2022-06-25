Турки разозлились из-за наделения Украины статусом кандидата в ЕС. «Лицемеры»

25 июня 2022 в 16:57 Размер текста - 17 +

Читатели в комментариях остались недовольны таким решением дать Украине статус кандидата Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Во время внешнеполитических конфликтов Европейский совет дает статус кандидата ЕС другим странам, в то время как Турция 23 года находится в статусе «пробуксовки». Так считают читатели турецкого издания En Son Haber, отмечая не справедливым, что Турция до сих пор не получила такой статус. Как сообщает издание, Лидеры стран Европейского союза (ЕС) решили придать статус «страны-кандидата» Украине и Молдове. Об этом решении было объявлено на саммите лидеров ЕС в Брюсселе. Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал это решение в соцсетях «историческим, причем он это написал на украинском и румынском языках. «Сегодняшнее решение представляет собой очень важный шаг на пути к ЕС», — заявил Мишель, поздравив народы Украины и Молдовы. Читатели в комментариях под данным материалом остались недовольны таким решением. «Почему такое решение не принято для Турции? Лицемерный ЕС. Есть независимая Турция. Мы должны укреплять нашу оборонную промышленность. Ждем наш самолет ММУ [турецкий стелс-истребитель]», — пишут пользователи. «Мы не должны ни от кого зависеть», — дополняют читатели. Ранее в соцсетях отреагировали на новый статус Украины в ЕС. Пользователи с иронией отнеслись к заявлению президента Украины Владимира Зеленского, где он выразил благодарность европейским лидерам за предоставление его стране возможности вступить в ЕС. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Во время внешнеполитических конфликтов Европейский совет дает статус кандидата ЕС другим странам, в то время как Турция 23 года находится в статусе «пробуксовки». Так считают читатели турецкого издания En Son Haber, отмечая не справедливым, что Турция до сих пор не получила такой статус. Как сообщает издание, Лидеры стран Европейского союза (ЕС) решили придать статус «страны-кандидата» Украине и Молдове. Об этом решении было объявлено на саммите лидеров ЕС в Брюсселе. Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал это решение в соцсетях «историческим, причем он это написал на украинском и румынском языках. «Сегодняшнее решение представляет собой очень важный шаг на пути к ЕС», — заявил Мишель, поздравив народы Украины и Молдовы. Читатели в комментариях под данным материалом остались недовольны таким решением. «Почему такое решение не принято для Турции? Лицемерный ЕС. Есть независимая Турция. Мы должны укреплять нашу оборонную промышленность. Ждем наш самолет ММУ [турецкий стелс-истребитель]», — пишут пользователи. «Мы не должны ни от кого зависеть», — дополняют читатели. Ранее в соцсетях отреагировали на новый статус Украины в ЕС. Пользователи с иронией отнеслись к заявлению президента Украины Владимира Зеленского, где он выразил благодарность европейским лидерам за предоставление его стране возможности вступить в ЕС.