МИД выступил против участия ООН в трибунале над военными Украины 01 июля 2022 в 02:04 Размер текста - 17 + МИД скептически оценил участие ООН в трибунале над ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России выступили против перспективы участия ООН в трибунале над военными Украины. Об этом заявил директор Департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев. «Мы не очень позитивно относимся к международной юстиции в том виде, в котором она задумана. Главная-то цель трибунала не только наказать виновных, но и способствовать национальному примирению. […] К сожалению, они (трибуналы) никого не примирили, наоборот, антагонизм только расширился. Мы очень скептически относимся (к перспективе привлечения ООН — ред.) по причине имеющегося опыта», — передал ТАСС Ильичев. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. На Донбассе собираются провести международный трибунал, где будут судить украинских националистов, доложила заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в республике не будут затягивать с трибуналом над националистами. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . В России выступили против перспективы участия ООН в трибунале над военными Украины. Об этом заявил директор Департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев. «Мы не очень позитивно относимся к международной юстиции в том виде, в котором она задумана. Главная-то цель трибунала не только наказать виновных, но и способствовать национальному примирению. […] К сожалению, они (трибуналы) никого не примирили, наоборот, антагонизм только расширился. Мы очень скептически относимся (к перспективе привлечения ООН — ред.) по причине имеющегося опыта», — передал ТАСС Ильичев. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. На Донбассе собираются провести международный трибунал, где будут судить украинских националистов, доложила заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в республике не будут затягивать с трибуналом над националистами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям