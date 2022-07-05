Bloomberg назвал «друзей» Путина, не дающих ЕС пережить кризис

Старые холодильники европейцев содействуют Владимиру Путину, считает журналист Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Европейцы должны избавиться от старой бытовой техники в пользу менее энергоемких приспособлений для того, чтобы даже косвенно не содействовать президенту РФ Владимиру Путину. Об этом заявил обозреватель агентства Bloomberg Хавьер Блас.

«Ваш старый холодильник — друг Владимира Путина. Выбросьте его!» — пишет автор.

По его мнению, экономия электроэнергии равна экономии природного газа, который будет необходим Европе для отопления домов с началом зимы. Помимо этого, отказ от старых холодильников, духовок и стиральных машин поможет сократить зависимость европейский стран от России, выступающей главным поставщиком газа, считает Блас.

Журналист предложил правительствам европейских стран предпринять реальные меры, чтобы заставить граждан отказаться от старой техники. «Европейским правительствам следует использовать налоговые льготы — сниженный НДС — или даже прямые субсидии, чтобы побудить семьи менять свои энергоемкие приборы на менее энергоемкие», — написал он. «Программа „деньги за драндулет“ для кондиционеров и другой бытовой техники не только снизит спрос на энергию, но и поддержит розничную торговлю и некоторых европейских производителей», — объяснил автор.

Обозреватель заострил особое внимание не только на холодильниках, но и на системах кондиционирования воздуха. «В южной Европе схема должна включать блоки кондиционирования воздуха, которые в настоящее время являются огромным источником спроса на электроэнергию в Испании, Португалии, Франции и Италии», — заявил Блас.

Страны ЕС, США, Великобритания, Япония и ряд других стран ввели масштабные санкции против РФ в связи с началом спецоперации на Украине. Впоследствии антироссийские ограничения оказали обратный, негативный, эффект на экономики западных государств. В результате Конгресс США обвинил действующего президента Джо Байдена в сильнейшем энергокризисе в стране.

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