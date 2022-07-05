Кремль ответил на призыв об отказе от «друзей» Путина в Европе

05 июля 2022 в 14:32 Размер текста - 17 +

В Кремле отреагировали на призыв к жителям ЕС поменять бытовую технику из-за президента РФ Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Кремле отреагировали на призывы к жителям Европы обновить старую бытовую технику, которая является «другом» президента РФ Владимира Путина. Техника скорее друг руководства США и ЕС, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответе на вопрос URA.RU. «Старая техника является не „другом“ Путина, а „другом“ американцев, потому что сейчас [в Европу] поставляется больше дорогого американского сжиженного газа, чем российского трубного. Поэтому старая техника, во-первых, является „другом“ американцев, а во-вторых, „другом“ европейского руководства, которое приняло решение сокращать надежные, предсказуемые поставки дешевого и прогнозируемого по цене российского трубного газа», — отметил Песков. Жителям ЕС предложили обновить бытовую технику, так как старая потребляет много энергии и является «другом» Путина, поскольку большая часть электроэнергии производится за счет сжигания газа,пишут европейские СМИ. Газ же европейцам нужно экономить, чтобы не замерзнуть зимой. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Кремле отреагировали на призывы к жителям Европы обновить старую бытовую технику, которая является «другом» президента РФ Владимира Путина. Техника скорее друг руководства США и ЕС, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответе на вопрос URA.RU. «Старая техника является не „другом“ Путина, а „другом“ американцев, потому что сейчас [в Европу] поставляется больше дорогого американского сжиженного газа, чем российского трубного. Поэтому старая техника, во-первых, является „другом“ американцев, а во-вторых, „другом“ европейского руководства, которое приняло решение сокращать надежные, предсказуемые поставки дешевого и прогнозируемого по цене российского трубного газа», — отметил Песков. Жителям ЕС предложили обновить бытовую технику, так как старая потребляет много энергии и является «другом» Путина, поскольку большая часть электроэнергии производится за счет сжигания газа,пишут европейские СМИ. Газ же европейцам нужно экономить, чтобы не замерзнуть зимой.