Французский косметический бренд Sephora (LVMH) продаст все свои 88 магазинов парфюмерии и косметики «Иль де Ботэ» в России своему генеральному директору. Об этом говорится в пресс-релизе компании Sephora.
«Sephora объявляет о «подписании соглашения о продаже 100% акций своей дочерней компании в России, с целью обеспечения преемственности для сотрудников», — говорится в пресс-релизе. Сумма сделки не разглашается.
Решение уйти из РФ компания приняла после увеличения числа западных санкций против России из-за вынужденной спецоперации российских войск на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что денацификация и демилитаризации Украины необходима, чтобы спасти жителей ДНР и ЛНР от постоянных обстрелов ВСУ, нацбатов, а также от геноцида киевского режима.
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