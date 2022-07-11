Sephora продаст магазины «Иль де Ботэ» в России

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Косметика. Тюмень, косметика, полки магазина, dove, парфюм-лидер
Косметический бренд Sephora продал 100% акций своей компании  «Иль де Ботэ» Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Французский косметический бренд Sephora (LVMH) продаст все свои 88 магазинов парфюмерии и косметики «Иль де Ботэ» в России своему генеральному директору. Об этом говорится в пресс-релизе компании Sephora.

«Sephora объявляет о «подписании соглашения о продаже 100% акций своей дочерней компании в России, с целью обеспечения преемственности для сотрудников», — говорится в пресс-релизе. Сумма сделки не разглашается.

Решение уйти из РФ компания приняла после увеличения числа западных санкций против России из-за вынужденной спецоперации российских войск на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что денацификация и демилитаризации Украины необходима, чтобы спасти жителей ДНР и ЛНР от постоянных обстрелов ВСУ, нацбатов, а также от геноцида киевского режима.

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Французский косметический бренд Sephora (LVMH) продаст все свои 88 магазинов парфюмерии и косметики «Иль де Ботэ» в России своему генеральному директору. Об этом говорится в пресс-релизе компании Sephora. «Sephora объявляет о «подписании соглашения о продаже 100% акций своей дочерней компании в России, с целью обеспечения преемственности для сотрудников», — говорится в пресс-релизе. Сумма сделки не разглашается. Решение уйти из РФ компания приняла после увеличения числа западных санкций против России из-за вынужденной спецоперации российских войск на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что денацификация и демилитаризации Украины необходима, чтобы спасти жителей ДНР и ЛНР от постоянных обстрелов ВСУ, нацбатов, а также от геноцида киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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