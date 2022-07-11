Sephora продаст магазины «Иль де Ботэ» в России

11 июля 2022 в 21:06 Размер текста - 17 +

Косметический бренд Sephora продал 100% акций своей компании «Иль де Ботэ» Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Французский косметический бренд Sephora (LVMH) продаст все свои 88 магазинов парфюмерии и косметики «Иль де Ботэ» в России своему генеральному директору. Об этом говорится в пресс-релизе компании Sephora. «Sephora объявляет о «подписании соглашения о продаже 100% акций своей дочерней компании в России, с целью обеспечения преемственности для сотрудников», — говорится в пресс-релизе. Сумма сделки не разглашается. Решение уйти из РФ компания приняла после увеличения числа западных санкций против России из-за вынужденной спецоперации российских войск на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что денацификация и демилитаризации Украины необходима, чтобы спасти жителей ДНР и ЛНР от постоянных обстрелов ВСУ, нацбатов, а также от геноцида киевского режима. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Французский косметический бренд Sephora (LVMH) продаст все свои 88 магазинов парфюмерии и косметики «Иль де Ботэ» в России своему генеральному директору. Об этом говорится в пресс-релизе компании Sephora. «Sephora объявляет о «подписании соглашения о продаже 100% акций своей дочерней компании в России, с целью обеспечения преемственности для сотрудников», — говорится в пресс-релизе. Сумма сделки не разглашается. Решение уйти из РФ компания приняла после увеличения числа западных санкций против России из-за вынужденной спецоперации российских войск на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что денацификация и демилитаризации Украины необходима, чтобы спасти жителей ДНР и ЛНР от постоянных обстрелов ВСУ, нацбатов, а также от геноцида киевского режима.