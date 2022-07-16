В Туркменистане заблокировали российские новостные сайты

16 июля 2022 в 14:44 Размер текста - 17 +

В Туркменистане заблокировали все российские новостные СМИ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Туркменистане заблокировали почти все российские новостные сайты. Об этом сообщает «Радио Азатлык»* (признано в РФ иноагентом). В настоящее время в стране не работают все иностранные, в том числе и российские, новостные сайты. Их мобильные версии также не функционируют. С чем это связано, не сообщается.

«ИноСМИ, РИА „Новости“, РБК, ТАСС, сайты телекомпаний, где идут какие-то новости. И так далее. Это были последние иностранные новостные сайты, доступ к которым оставался свободным, сейчас — нет», — сообщает корреспондент «Радио Азатлык». Также он отмечает, что VPN-сервисы работают с перебоями. Ранее политолог рассказал, как прошла поездка Путина в Туркменистан. Президент России Владимир Путин посетил Туркменистан с рабочим визитом, где встретился с главами страны, а также президентами Азербайджана, Ирана, Казахстана. Кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев прокомментировал беседу политиков. Об этом сообщал телеканал 360. *«Радио Азатлык» признано в России СМИ-иноагентом Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Туркменистане заблокировали почти все российские новостные сайты. Об этом сообщает «Радио Азатлык»* (признано в РФ иноагентом). В настоящее время в стране не работают все иностранные, в том числе и российские, новостные сайты. Их мобильные версии также не функционируют. С чем это связано, не сообщается. «ИноСМИ, РИА „Новости“, РБК, ТАСС, сайты телекомпаний, где идут какие-то новости. И так далее. Это были последние иностранные новостные сайты, доступ к которым оставался свободным, сейчас — нет», — сообщает корреспондент «Радио Азатлык». Также он отмечает, что VPN-сервисы работают с перебоями. Ранее политолог рассказал, как прошла поездка Путина в Туркменистан. Президент России Владимир Путин посетил Туркменистан с рабочим визитом, где встретился с главами страны, а также президентами Азербайджана, Ирана, Казахстана. Кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев прокомментировал беседу политиков. Об этом сообщал телеканал 360. *«Радио Азатлык» признано в России СМИ-иноагентом