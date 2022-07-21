В Москве нашли мертвым генерала ФСБ

Генерал в последнее время имел проблемы со здоровьем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Москве на лестничной клетке нашли мертвым 76-летнего генерал-майора в отставке Евгения Лобачева. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

«Тело ветерана ФСБ обнаружили на лестничной клетке в доме на Качалинской улице. Рядом лежал пистолет ТТ», — цитирует РЕН ТВ слова своего источника. Тревогу забила его жена после того, как Лобачев ушел на прогулку и не вернулся.

По данным издания, генерал в последнее время имел проблемы со здоровьем. Также источник РЕН ТВ заявил, что у Лобачева были финансовые трудности.

Ранее URA.RU сообщало, что в собственной квартире нашли тело генерала-майора Службы внешней разведки России Льва Соцкова. Рядом с телом был обнаружен пистолет и предсмертная записка.