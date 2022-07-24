Россия начала выплачивать пенсии и пособия харьковчанам

24 июля 2022 в 15:18 Размер текста - 17 +

В Харьковской области начали выплачивать льготы местным жителям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пенсионеры и бюджетники из Харьковской области получили первые выплаты от России. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «Там сейчас непростая ситуация, но мы начали выплачивать пенсионерам, бюджетникам зарплаты и социальные пособия», — написал он в своем telegram-канале. 21 июля начали выплачивать первые пенсии, их получили жители освобожденных территорий Харьковской области за июнь месяц. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил помочь жителям Донбасса с выплатами. Он уточнил, что правительству России необходимо рассмотреть предоставление гражданам страны, которые проживают в Донбассе, возможность подачи через Госуслуги заявлений на получение соцвыплат и льгот. Также беженцы Донбасса получили льготы по нотариальным услугам почти на 7 млн рублей. Об этом RT рассказали в Федеральной нотариальной палате. Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины. Жители ДНР и ЛНР подвергались восьмилетнему геноциду со стороны ВСУ, отмечает РАПСИ. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Пенсионеры и бюджетники из Харьковской области получили первые выплаты от России. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «Там сейчас непростая ситуация, но мы начали выплачивать пенсионерам, бюджетникам зарплаты и социальные пособия», — написал он в своем telegram-канале. 21 июля начали выплачивать первые пенсии, их получили жители освобожденных территорий Харьковской области за июнь месяц. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил помочь жителям Донбасса с выплатами. Он уточнил, что правительству России необходимо рассмотреть предоставление гражданам страны, которые проживают в Донбассе, возможность подачи через Госуслуги заявлений на получение соцвыплат и льгот. Также беженцы Донбасса получили льготы по нотариальным услугам почти на 7 млн рублей. Об этом RT рассказали в Федеральной нотариальной палате. Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины. Жители ДНР и ЛНР подвергались восьмилетнему геноциду со стороны ВСУ, отмечает РАПСИ.