Россия начала выплачивать пенсии и пособия харьковчанам

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В Харьковской области начали выплачивать льготы местным жителям Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пенсионеры и бюджетники из Харьковской области получили первые выплаты от России. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Там сейчас непростая ситуация, но мы начали выплачивать пенсионерам, бюджетникам зарплаты и социальные пособия», — написал он в своем telegram-канале. 21 июля начали выплачивать первые пенсии, их получили жители освобожденных территорий Харьковской области за июнь месяц.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил помочь жителям Донбасса с выплатами. Он уточнил, что правительству России необходимо рассмотреть предоставление гражданам страны, которые проживают в Донбассе, возможность подачи через Госуслуги заявлений на получение соцвыплат и льгот.

Также беженцы Донбасса получили льготы по нотариальным услугам почти на 7 млн рублей. Об этом RT рассказали в Федеральной нотариальной палате.

Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины. Жители ДНР и ЛНР подвергались восьмилетнему геноциду со стороны ВСУ, отмечает РАПСИ.

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Пенсионеры и бюджетники из Харьковской области получили первые выплаты от России. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «Там сейчас непростая ситуация, но мы начали выплачивать пенсионерам, бюджетникам зарплаты и социальные пособия», — написал он в своем telegram-канале. 21 июля начали выплачивать первые пенсии, их получили жители освобожденных территорий Харьковской области за июнь месяц. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил помочь жителям Донбасса с выплатами. Он уточнил, что правительству России необходимо рассмотреть предоставление гражданам страны, которые проживают в Донбассе, возможность подачи через Госуслуги заявлений на получение соцвыплат и льгот. Также беженцы Донбасса получили льготы по нотариальным услугам почти на 7 млн рублей. Об этом RT рассказали в Федеральной нотариальной палате. Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины. Жители ДНР и ЛНР подвергались восьмилетнему геноциду со стороны ВСУ, отмечает РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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