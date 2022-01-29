Путин поручил помочь жителям Донбасса с выплатами

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин поручил приравнять жителей ДНР и ЛНР к россиянам Фото:

Правительству России необходимо рассмотреть предоставление гражданам страны, которые проживают в Донбассе, возможность подачи через Госуслуги заявлений на получение соцвыплат и льгот. Соответствующее поручение кабмину дал президент России Владимир Путин. Свои предложения правительство должно предоставить к 1 мая 2022 года.

«Рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам РФ, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, возможности подачи с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг заявлений на получение социальных выплат и льгот. При необходимости представить предложения об изменении порядка предоставления соответствующих социальных выплат и льгот», — указано на сайте Кремля.

В марте 2021 года в Донбассе начались очередные боевые действия. Стычки произошли в поселке Михайловка между бойцами вооруженных сил Украины (ВСУ) и Народной милицией самопровозглашенной ЛНР. Позднее Представитель ДНР рассказал, что военные два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, уточняет RT. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла Киев от эскалации.

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Правительству России необходимо рассмотреть предоставление гражданам страны, которые проживают в Донбассе, возможность подачи через Госуслуги заявлений на получение соцвыплат и льгот. Соответствующее поручение кабмину дал президент России Владимир Путин. Свои предложения правительство должно предоставить к 1 мая 2022 года. «Рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам РФ, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, возможности подачи с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг заявлений на получение социальных выплат и льгот. При необходимости представить предложения об изменении порядка предоставления соответствующих социальных выплат и льгот», — указано на сайте Кремля. В марте 2021 года в Донбассе начались очередные боевые действия. Стычки произошли в поселке Михайловка между бойцами вооруженных сил Украины (ВСУ) и Народной милицией самопровозглашенной ЛНР. Позднее Представитель ДНР рассказал, что военные два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, уточняет RT. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла Киев от эскалации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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