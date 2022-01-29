Путин поручил помочь жителям Донбасса с выплатами

Правительству России необходимо рассмотреть предоставление гражданам страны, которые проживают в Донбассе, возможность подачи через Госуслуги заявлений на получение соцвыплат и льгот. Соответствующее поручение кабмину дал президент России Владимир Путин. Свои предложения правительство должно предоставить к 1 мая 2022 года.
«Рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам РФ, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, возможности подачи с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг заявлений на получение социальных выплат и льгот. При необходимости представить предложения об изменении порядка предоставления соответствующих социальных выплат и льгот», — указано на сайте Кремля.
В марте 2021 года в Донбассе начались очередные боевые действия. Стычки произошли в поселке Михайловка между бойцами вооруженных сил Украины (ВСУ) и Народной милицией самопровозглашенной ЛНР. Позднее Представитель ДНР рассказал, что военные два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, уточняет RT. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла Киев от эскалации.
Правительству России необходимо рассмотреть предоставление гражданам страны, которые проживают в Донбассе, возможность подачи через Госуслуги заявлений на получение соцвыплат и льгот. Соответствующее поручение кабмину дал президент России Владимир Путин. Свои предложения правительство должно предоставить к 1 мая 2022 года. «Рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам РФ, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, возможности подачи с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг заявлений на получение социальных выплат и льгот. При необходимости представить предложения об изменении порядка предоставления соответствующих социальных выплат и льгот», — указано на сайте Кремля. В марте 2021 года в Донбассе начались очередные боевые действия. Стычки произошли в поселке Михайловка между бойцами вооруженных сил Украины (ВСУ) и Народной милицией самопровозглашенной ЛНР. Позднее Представитель ДНР рассказал, что военные два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, уточняет RT. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла Киев от эскалации.