Депутат ГД предрек НАТО имиджевые проблемы из-за Украины

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Интервью с Сергеем Тушиным. Екатеринбург, чиновник, бизнесмен, офисные работники, разговаривает по телефону, дипломат
Он предупредил НАТО о последствиях из-за Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

НАТО столкнутся с имиджевыми проблемами из-за происходящего на Украине, а после — с проблемами в сфере обеспечения своей безопасности. В этом уверен член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

«Россия сейчас противостоит не только США, но и всей организации НАТО. То, что сейчас началось в Штатах — отказы добровольцев идти в армию, это коснется и стран НАТО. Самое страшное для армии США и стран альянса в имиджевом плане и в вопросе обороноспособности, еще впереди», — рассказал политик РИА «Новости».

Он считает, что имиджевые потери армий США и сил НАТО постепенно будут кратно увеличиваться, особенно когда «спецоперация приобретет окончательные контуры». В первую очередь, добавил политик, проблемы коснутся «территориально ближайших к нам стран».

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Украина — ни что иное как испытательный полигон для американского оружия. Она добавила, что граждане страны играют роль подопытных кроликов.

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НАТО столкнутся с имиджевыми проблемами из-за происходящего на Украине, а после — с проблемами в сфере обеспечения своей безопасности. В этом уверен член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. «Россия сейчас противостоит не только США, но и всей организации НАТО. То, что сейчас началось в Штатах — отказы добровольцев идти в армию, это коснется и стран НАТО. Самое страшное для армии США и стран альянса в имиджевом плане и в вопросе обороноспособности, еще впереди», — рассказал политик РИА «Новости». Он считает, что имиджевые потери армий США и сил НАТО постепенно будут кратно увеличиваться, особенно когда «спецоперация приобретет окончательные контуры». В первую очередь, добавил политик, проблемы коснутся «территориально ближайших к нам стран». По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Украина — ни что иное как испытательный полигон для американского оружия. Она добавила, что граждане страны играют роль подопытных кроликов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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