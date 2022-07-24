Депутат ГД предрек НАТО имиджевые проблемы из-за Украины

НАТО столкнутся с имиджевыми проблемами из-за происходящего на Украине, а после — с проблемами в сфере обеспечения своей безопасности. В этом уверен член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
«Россия сейчас противостоит не только США, но и всей организации НАТО. То, что сейчас началось в Штатах — отказы добровольцев идти в армию, это коснется и стран НАТО. Самое страшное для армии США и стран альянса в имиджевом плане и в вопросе обороноспособности, еще впереди», — рассказал политик РИА «Новости».
Он считает, что имиджевые потери армий США и сил НАТО постепенно будут кратно увеличиваться, особенно когда «спецоперация приобретет окончательные контуры». В первую очередь, добавил политик, проблемы коснутся «территориально ближайших к нам стран».
По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Украина — ни что иное как испытательный полигон для американского оружия. Она добавила, что граждане страны играют роль подопытных кроликов.
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