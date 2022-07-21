Захарова: украинцы являются просто подопытными кроликами НАТО

21 июля 2022 в 14:44 Размер текста - 17 +

Захарова заявила, что Украина является испытательным полигоном для США Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Украина является просто испытательным полигоном для американского оружия, а граждане страны играют роль подопытных кроликов. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Министр обороны киевского режима не догадывается, что в вооруженных силах Украины воюют граждане Украины, <…> что это оружие будет протестировано на них? Что они станут теми самыми подопытными кроликами, на которых будет испытываться натовское, в первую очередь, американское оружие», — прокомментировала Мария Захарова. Ранее URA.RU сообщало, что США могут в ближайшее время поставить на Украину истребители четвертого поколения в рамках нового пакета военной помощи. Америка уже передала Украине 12 подобных установок и обучила 200 украинцев пользоваться ими. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Украина является просто испытательным полигоном для американского оружия, а граждане страны играют роль подопытных кроликов. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Министр обороны киевского режима не догадывается, что в вооруженных силах Украины воюют граждане Украины, <…> что это оружие будет протестировано на них? Что они станут теми самыми подопытными кроликами, на которых будет испытываться натовское, в первую очередь, американское оружие», — прокомментировала Мария Захарова. Ранее URA.RU сообщало, что США могут в ближайшее время поставить на Украину истребители четвертого поколения в рамках нового пакета военной помощи. Америка уже передала Украине 12 подобных установок и обучила 200 украинцев пользоваться ими.