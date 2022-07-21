Захарова: украинцы являются просто подопытными кроликами НАТО

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Захарова заявила, что Украина является испытательным полигоном для США Фото:

Украина является просто испытательным полигоном для американского оружия, а граждане страны играют роль подопытных кроликов. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Министр обороны киевского режима не догадывается, что в вооруженных силах Украины воюют граждане Украины, <…> что это оружие будет протестировано на них? Что они станут теми самыми подопытными кроликами, на которых будет испытываться натовское, в первую очередь, американское оружие», — прокомментировала Мария Захарова.

Ранее URA.RU сообщало, что США могут в ближайшее время поставить на Украину истребители четвертого поколения в рамках нового пакета военной помощи. Америка уже передала Украине 12 подобных установок и обучила 200 украинцев пользоваться ими.

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Украина является просто испытательным полигоном для американского оружия, а граждане страны играют роль подопытных кроликов. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Министр обороны киевского режима не догадывается, что в вооруженных силах Украины воюют граждане Украины, <…> что это оружие будет протестировано на них? Что они станут теми самыми подопытными кроликами, на которых будет испытываться натовское, в первую очередь, американское оружие», — прокомментировала Мария Захарова. Ранее URA.RU сообщало, что США могут в ближайшее время поставить на Украину истребители четвертого поколения в рамках нового пакета военной помощи. Америка уже передала Украине 12 подобных установок и обучила 200 украинцев пользоваться ими.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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