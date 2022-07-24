24 июля 2022

Диетолог Милехин: какое спортивное питание вызывает ожирение

© Служба новостей «URA.RU»
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Протеиновые батончики зачастую приводят только к набору жировой массы, заявил Илья Мелехин Фото:

Неправильное употребление протеиновых батончиков приведет не к росту мышц, а к ожирению. Об этом сообщил спортивный врач, диетолог Илья Мелехин.

«Протеиновый батончик — это звучит красиво, звучит спортивно, но при его употреблении может вырасти не мышечная масса, а жировая. Это происходит, если мы воспринимаем протеиновые батончики в качестве обычной пищи. Дело в том, что там много калорий и, если употреблять такую еду не в спортзале во время интенсивных занятий, то мы не пускаем в работу эти калории», — сказал Мелехин в беседе с радио Sputnik.

По словам диетолога, протеиновые батончики стоит употреблять в качестве перекуса, если человек не обедает на работе. «Второй вариант — это занятия спортом. Иногда так бывает, что протеиновый батончик — это средство подпитки, без которого человек не сможет добежать дистанцию или нанесет вред здоровью во время тренировок», — подытожил Мелехин.

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Неправильное употребление протеиновых батончиков приведет не к росту мышц, а к ожирению. Об этом сообщил спортивный врач, диетолог Илья Мелехин. «Протеиновый батончик — это звучит красиво, звучит спортивно, но при его употреблении может вырасти не мышечная масса, а жировая. Это происходит, если мы воспринимаем протеиновые батончики в качестве обычной пищи. Дело в том, что там много калорий и, если употреблять такую еду не в спортзале во время интенсивных занятий, то мы не пускаем в работу эти калории», — сказал Мелехин в беседе с радио Sputnik. По словам диетолога, протеиновые батончики стоит употреблять в качестве перекуса, если человек не обедает на работе. «Второй вариант — это занятия спортом. Иногда так бывает, что протеиновый батончик — это средство подпитки, без которого человек не сможет добежать дистанцию или нанесет вред здоровью во время тренировок», — подытожил Мелехин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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