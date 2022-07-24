Диетолог Милехин: какое спортивное питание вызывает ожирение

25 июля 2022 в 08:24 Размер текста - 17 +

Протеиновые батончики зачастую приводят только к набору жировой массы, заявил Илья Мелехин Фото: Размик Закарян © URA.RU Неправильное употребление протеиновых батончиков приведет не к росту мышц, а к ожирению. Об этом сообщил спортивный врач, диетолог Илья Мелехин. «Протеиновый батончик — это звучит красиво, звучит спортивно, но при его употреблении может вырасти не мышечная масса, а жировая. Это происходит, если мы воспринимаем протеиновые батончики в качестве обычной пищи. Дело в том, что там много калорий и, если употреблять такую еду не в спортзале во время интенсивных занятий, то мы не пускаем в работу эти калории», — сказал Мелехин в беседе с радио Sputnik. По словам диетолога, протеиновые батончики стоит употреблять в качестве перекуса, если человек не обедает на работе. «Второй вариант — это занятия спортом. Иногда так бывает, что протеиновый батончик — это средство подпитки, без которого человек не сможет добежать дистанцию или нанесет вред здоровью во время тренировок», — подытожил Мелехин. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Неправильное употребление протеиновых батончиков приведет не к росту мышц, а к ожирению. Об этом сообщил спортивный врач, диетолог Илья Мелехин. «Протеиновый батончик — это звучит красиво, звучит спортивно, но при его употреблении может вырасти не мышечная масса, а жировая. Это происходит, если мы воспринимаем протеиновые батончики в качестве обычной пищи. Дело в том, что там много калорий и, если употреблять такую еду не в спортзале во время интенсивных занятий, то мы не пускаем в работу эти калории», — сказал Мелехин в беседе с радио Sputnik. По словам диетолога, протеиновые батончики стоит употреблять в качестве перекуса, если человек не обедает на работе. «Второй вариант — это занятия спортом. Иногда так бывает, что протеиновый батончик — это средство подпитки, без которого человек не сможет добежать дистанцию или нанесет вред здоровью во время тренировок», — подытожил Мелехин.