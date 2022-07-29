Экс-полковник СБУ сдался в плен

29 июля 2022 в 14:28 Размер текста - 17 +

Группа действовала под прикрытием программы «Тебя ждут дома». Она якобы была предназначена для возвращения домой бойцов ДНР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-полковник СБУ Владимир Дмитриев, который руководил подрывной деятельностью в Донбассе и вербовкой бойцов, сдался российским силовикам. Об этом рассказал представитель силовых структур. «Основными задачами группы было проведение активных контрразведывательных мероприятий на территории республик Донбасса, а также разведывательно-подрывная деятельность в отношении гражданских и военных объектов. Также группа занималась фильтрацией и вербовкой граждан, имеющих возможность часто пересекать линию фронта и имеющих родственников на украинской стороне, снабжением диверсионных групп, действовавших в Донбассе, и вывозом отработавших задание агентов», — сообщил силовик РИА Новости. Отмечается, что вся деятельность группы осуществлялась под прикрытием программы «Тебя ждут дома», которая якобы содействовала возвращению «домой» военных ДНР, имеющих родственников на Украине. Члены группы обзванивали родственников, приезжали к ним на встречи домой и там уже беседовали. При этом успехи группы по официальной части программы невелики. Как рассказал бывший полковник СБУ, за все время деятельности группы удалось вывезти из Донбасса всего трех человек — двух военнослужащих ДНР и одну представительницу Донецкой Народной милиции. Военный эксперт Дмитрий Болтенков заявил, что украинские формирования массово отказываются воевать и сдаются в плен. Например, в Луцке сложили оружие бойцы 100-й бригады теробороны. По его мнению, это означает, что киевский режим начинает ослабевать. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-полковник СБУ Владимир Дмитриев, который руководил подрывной деятельностью в Донбассе и вербовкой бойцов, сдался российским силовикам. Об этом рассказал представитель силовых структур. «Основными задачами группы было проведение активных контрразведывательных мероприятий на территории республик Донбасса, а также разведывательно-подрывная деятельность в отношении гражданских и военных объектов. Также группа занималась фильтрацией и вербовкой граждан, имеющих возможность часто пересекать линию фронта и имеющих родственников на украинской стороне, снабжением диверсионных групп, действовавших в Донбассе, и вывозом отработавших задание агентов», — сообщил силовик РИА Новости. Отмечается, что вся деятельность группы осуществлялась под прикрытием программы «Тебя ждут дома», которая якобы содействовала возвращению «домой» военных ДНР, имеющих родственников на Украине. Члены группы обзванивали родственников, приезжали к ним на встречи домой и там уже беседовали. При этом успехи группы по официальной части программы невелики. Как рассказал бывший полковник СБУ, за все время деятельности группы удалось вывезти из Донбасса всего трех человек — двух военнослужащих ДНР и одну представительницу Донецкой Народной милиции. Военный эксперт Дмитрий Болтенков заявил, что украинские формирования массово отказываются воевать и сдаются в плен. Например, в Луцке сложили оружие бойцы 100-й бригады теробороны. По его мнению, это означает, что киевский режим начинает ослабевать.