Causeur: Пентагон нанимал «спецов» для участия в боях на Украине

08 августа 2022 в 09:52 Размер текста - 17 +

В Пентагоне нанимают специально обученных наемников для участия в конфликте на Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пентагон применил на Украине новую тактику найма специальных контрактных помощников для участия в конфликте. Об этом пишет французский онлайн-портал Causeur. «Это были не настоящие американские солдаты, а выполняющие их роль контрактные «помощники», — ссылается портал на свой источник. По его словам, армия США участвовала в боях вместе с ВСУ с самого начала конфликта. Уточняется, что Пентагон специально ищет наемников для участия в столкновениях на Украине и они действуют «повсюду». Ранее в Минобороны сообщили, что иностранные наемники расстреляли мирных жителей под Харьковом. В свою очередь, российские военные уничтожили более 80 наемников украинского «Иностранного легиона». Также австралийский наемник признался, что власти Украины отправляют на передовую новобранцев без подготовки. 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. На стороне ВСУ участвуют, в том числе, и иностранные наемники.

Пентагон применил на Украине новую тактику найма специальных контрактных помощников для участия в конфликте. Об этом пишет французский онлайн-портал Causeur. «Это были не настоящие американские солдаты, а выполняющие их роль контрактные «помощники», — ссылается портал на свой источник. По его словам, армия США участвовала в боях вместе с ВСУ с самого начала конфликта. Уточняется, что Пентагон специально ищет наемников для участия в столкновениях на Украине и они действуют «повсюду». Ранее в Минобороны сообщили, что иностранные наемники расстреляли мирных жителей под Харьковом. В свою очередь, российские военные уничтожили более 80 наемников украинского «Иностранного легиона». Также австралийский наемник признался, что власти Украины отправляют на передовую новобранцев без подготовки. 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. На стороне ВСУ участвуют, в том числе, и иностранные наемники.