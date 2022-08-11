«Ридус» оспорит решение суда удалить статью экс-политзаключенного

11 августа 2022 в 19:33 Размер текста - 17 +

Агентство намерено вернуть статью Антона Мухачева о СИЗО на сайт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российское новостное агентство «Ридус» намерено оспорить требование суда удалить статью бывшего политзаключенного Антона Мухачева о быте в СИЗО «Медведково». Сообщение об этом опубликовано на сайте интернет-портала. «Роскомнадзор потребовал от „Ридуса“ удалить статью, ну, а наше издание хоть и пошло навстречсу законным требованиям, но считает их незаконными и будет добиваться отмены. Тем более, что в прошлом году Астраханский областной суд уже принимал подобное же решение именно по этой статье Мухачева, и тогда „Ридус“ дело выиграл, и удаленная статья была возвращена к публикации. Таким образом ждем повторения событий», — пишет агентство «Ридус». По информации портала, представляющий интересы агентства в суде адвокат Александр Мартынов подтвердил намерение редакции в очередной раз оспорить судебный вердикт и вернуть статью на сайт. Главный редактор агентства Андрей Гулютин заявил, что «Ридус» будет «давать правовой отпор» любым нападкам на журналиста Мухачева. «Мы раз уже отстояли право на публикацию статьи Мухачева, о которой идет речь, значит отстоим еще не раз. Да, мы в здравом уме, и понимаем, что читатели в своей массе прочитали этот материал, опубликованный уже более двух лет назад, осознаем, что создаем себе лишние трудности и могли бы махнуть рукой. Но мы боремся за нашу и вашу свободу, за право жить по закону, а не „велению сверху“», — сказал он. По словам главреда, агентство никогда не нарушает «весьма четкие» законы РФ. «Издание „Ридус“ не публикует никакой незаконной информации, наша редакция и наша юридическая служба внимательно отслеживаем все нормативные изменения в сфере СМИ и реагируем на все соответствующим образом. Законы нашей страны имеют весьма четкие формулировки, и мы со своей стороны не допустим произвола отдельных „граждан начальников“ на местах, которые решили трактовать нормы российского права по собственному усмотрению», — заключил он. Ранее, в 2021 году, Наримановский районный суд Астраханской области обвинил портал «Ридус» в пропаганде тюремной философии и образе жизни воров в законе среди несовершеннолетних. Дело возбудили после публикации статьи Мухачева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российское новостное агентство «Ридус» намерено оспорить требование суда удалить статью бывшего политзаключенного Антона Мухачева о быте в СИЗО «Медведково». Сообщение об этом опубликовано на сайте интернет-портала. «Роскомнадзор потребовал от „Ридуса“ удалить статью, ну, а наше издание хоть и пошло навстречсу законным требованиям, но считает их незаконными и будет добиваться отмены. Тем более, что в прошлом году Астраханский областной суд уже принимал подобное же решение именно по этой статье Мухачева, и тогда „Ридус“ дело выиграл, и удаленная статья была возвращена к публикации. Таким образом ждем повторения событий», — пишет агентство «Ридус». По информации портала, представляющий интересы агентства в суде адвокат Александр Мартынов подтвердил намерение редакции в очередной раз оспорить судебный вердикт и вернуть статью на сайт. Главный редактор агентства Андрей Гулютин заявил, что «Ридус» будет «давать правовой отпор» любым нападкам на журналиста Мухачева. «Мы раз уже отстояли право на публикацию статьи Мухачева, о которой идет речь, значит отстоим еще не раз. Да, мы в здравом уме, и понимаем, что читатели в своей массе прочитали этот материал, опубликованный уже более двух лет назад, осознаем, что создаем себе лишние трудности и могли бы махнуть рукой. Но мы боремся за нашу и вашу свободу, за право жить по закону, а не „велению сверху“», — сказал он. По словам главреда, агентство никогда не нарушает «весьма четкие» законы РФ. «Издание „Ридус“ не публикует никакой незаконной информации, наша редакция и наша юридическая служба внимательно отслеживаем все нормативные изменения в сфере СМИ и реагируем на все соответствующим образом. Законы нашей страны имеют весьма четкие формулировки, и мы со своей стороны не допустим произвола отдельных „граждан начальников“ на местах, которые решили трактовать нормы российского права по собственному усмотрению», — заключил он. Ранее, в 2021 году, Наримановский районный суд Астраханской области обвинил портал «Ридус» в пропаганде тюремной философии и образе жизни воров в законе среди несовершеннолетних. Дело возбудили после публикации статьи Мухачева.