Захарова обвинила Amnesty International в лицемерии

Западные правозащитники используют антинаучный подход ради поддержки Украины, считает Захарова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Международная правозащитная организация Amnesty International подделает результаты проверки своего исследования о преступлениях ВСУ в рамках информационной войны против России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Независимые эксперты проверят скандальный отчет Amnesty International о бойцах ВСУ. <…> Потому что результат должен быть иным. Тем, который устраивает мейнстрим. Факты никого не интересуют. Раз сказали, что киевский режим по гражданским не стреляет, значит, — не стреляет. Антинаучный подход. Но именно его наличие определяет нынешнюю западную систему как диктатуру», — написала Захарова в Telegram.

Ранее Amnesty International обвинила ВСУ в нарушении военного права. Правозащитники заявили, что украинские бойцы во время российской спецоперации размещают огневые позиции в жилых домах и школах, тем самым подвергая опасности жизни мирных жителей. Официальные лица Киева раскритиковали этот доклад. Позже организация заявила, что их исследование проверят независимые эксперты.