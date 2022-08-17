Экономист объяснил идею Минтруда о заморозке накопительной пенсии

17 августа 2022 в 14:56 Размер текста - 17 +

Пенсионеры могли бы получать больше денег из-за продолжительности жизни, сказал Сергей Кикевич Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России Переход на новый расчет накопительной пенсии сейчас вынудил бы государство платить пенсионерам больше. Тем самым повысилась бы нагрузка на бюджет и негосударственные пенсионные фонды. Об этом URA.RU сообщил независимый финансовый советник, экономист, директор проекта «Рост сбережений» Сергей Кикевич. «Сейчас при расчете общий размер накоплений делится на 22. Это предыдущая продолжительность жизни, которая должна была измениться. Сейчас этот период изменился в меньшую сторону, поэтому ежемесячно полагалось бы выплачивать больше денег. Возрастает нагрузка на пенсионный фонд, а следовательно, на бюджет, который и так в этом году несет повышенную нагрузку. Это вряд ли кому-то выгодно. Статистика применяется ко всем, даже к долгожителям и тем, кто только вышел на пенсию. А платить надо больше уже сейчас», — объяснил Сергей Кикевич. По его словам, для государства сейчас не самый лучший период увеличивать нагрузки на бюджет. «Я подозреваю, что действительно мы эффект пандемии еще долго будем чувствовать. И спецоперация тоже хочешь не хочешь отразиться. Я полагаю, что государство настроено экономить даже на этих относительно небольших выплатах, потому что накопительная пенсия не так уж велика по сравнению с социальной трудовой. Частично эта нагрузка ляжет на негосударственные пенсионные фонды. По статистике, многие НПФ были убыточными в прошлом году. Этот год, скорее всего, будет катастрофическим. Может, дело не только в бюджете, а что вся система накопительной пенсии может зашататься», — отметил экономист. Кикевич также назвал условия перехода к накопительной пенсии. «Желательно, чтобы бюджет был профицитным. Возможно, в следующем году или через два года ситуация будет лучше, поэтому будут больше платить. А может, и продолжительность жизни вырастет», — добавил эксперт. Ранее в Минтруде РФ сообщили, что переход на новую схему расчета накопительной пенсии не случится до 2025 года. На данное решение повлияла колеблющаяся продолжительность жизни граждан из-за пандемии COVID-19. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Переход на новый расчет накопительной пенсии сейчас вынудил бы государство платить пенсионерам больше. Тем самым повысилась бы нагрузка на бюджет и негосударственные пенсионные фонды. Об этом URA.RU сообщил независимый финансовый советник, экономист, директор проекта «Рост сбережений» Сергей Кикевич. «Сейчас при расчете общий размер накоплений делится на 22. Это предыдущая продолжительность жизни, которая должна была измениться. Сейчас этот период изменился в меньшую сторону, поэтому ежемесячно полагалось бы выплачивать больше денег. Возрастает нагрузка на пенсионный фонд, а следовательно, на бюджет, который и так в этом году несет повышенную нагрузку. Это вряд ли кому-то выгодно. Статистика применяется ко всем, даже к долгожителям и тем, кто только вышел на пенсию. А платить надо больше уже сейчас», — объяснил Сергей Кикевич. По его словам, для государства сейчас не самый лучший период увеличивать нагрузки на бюджет. «Я подозреваю, что действительно мы эффект пандемии еще долго будем чувствовать. И спецоперация тоже хочешь не хочешь отразиться. Я полагаю, что государство настроено экономить даже на этих относительно небольших выплатах, потому что накопительная пенсия не так уж велика по сравнению с социальной трудовой. Частично эта нагрузка ляжет на негосударственные пенсионные фонды. По статистике, многие НПФ были убыточными в прошлом году. Этот год, скорее всего, будет катастрофическим. Может, дело не только в бюджете, а что вся система накопительной пенсии может зашататься», — отметил экономист. Кикевич также назвал условия перехода к накопительной пенсии. «Желательно, чтобы бюджет был профицитным. Возможно, в следующем году или через два года ситуация будет лучше, поэтому будут больше платить. А может, и продолжительность жизни вырастет», — добавил эксперт. Ранее в Минтруде РФ сообщили, что переход на новую схему расчета накопительной пенсии не случится до 2025 года. На данное решение повлияла колеблющаяся продолжительность жизни граждан из-за пандемии COVID-19.