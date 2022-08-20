В ГД предложили легализовать смертную казнь на время спецоперации

21 августа 2022 в 01:48 Размер текста - 17 +

Депутат от Крыма Шеремет предложил ввести смертную казнь на время спецоперации Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Необходимо снять мораторий на проведение смертной казни во время проведения спецоперации на Украине. Такое предложение сделал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. «Считаю необходимым на период специальной военной операции снять мораторий на проведение смертной казни для военных преступников, чтобы лишить их возможности избежать карательной руки правосудия», — сказал РИА «Новости» Шеремет. Он считает, что ВСУ, атакуя Запорожскую атомную станцию (ЗАЭС) и прибегая к применению химического оружия, ведут себя как преступники. Им не может быть оправдания, отметил политик. Ранее стало известно, что российских солдат, выполняющих задачи спецоперации в Запорожской области, отравили ботулотоксином. В Минобороны РФ отметили, что 31 июля российские военнослужащие, находившиеся в Запорожской области, были доставлены в военный госпиталь с признаками сильного отравления. Официальные документы с результатами анализов солдат будут подготовлены чуть позже.

Необходимо снять мораторий на проведение смертной казни во время проведения спецоперации на Украине. Такое предложение сделал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. «Считаю необходимым на период специальной военной операции снять мораторий на проведение смертной казни для военных преступников, чтобы лишить их возможности избежать карательной руки правосудия», — сказал РИА «Новости» Шеремет. Он считает, что ВСУ, атакуя Запорожскую атомную станцию (ЗАЭС) и прибегая к применению химического оружия, ведут себя как преступники. Им не может быть оправдания, отметил политик. Ранее стало известно, что российских солдат, выполняющих задачи спецоперации в Запорожской области, отравили ботулотоксином. В Минобороны РФ отметили, что 31 июля российские военнослужащие, находившиеся в Запорожской области, были доставлены в военный госпиталь с признаками сильного отравления. Официальные документы с результатами анализов солдат будут подготовлены чуть позже.