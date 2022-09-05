Путин наградил сенатора Клишаса за заслуги перед Отечеством

Сенатор Клишас награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»
Президент России Владимир Путин своим указом наградил сенатора Андрея Клишаса орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность», — говорится в тексте указа. Также отмечается многолетняя добросовестная работа.
Ранее Клишас заявлял, что спецоперация России не ограничится Донбассом. Она будет продолжаться, пока не достигнет заявленных целей на всей территории страны.
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