Путин наградил сенатора Клишаса за заслуги перед Отечеством

Путин наградил сенатора Клишаса орденом "За заслуги перед Отечеством"
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Сенатор Андрей Клишас на прессконференции в МИА
Сенатор Клишас награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» Фото:

Президент России Владимир Путин своим указом наградил сенатора Андрея Клишаса орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность», — говорится в тексте указа. Также отмечается многолетняя добросовестная работа.

Ранее Клишас заявлял, что спецоперация России не ограничится Донбассом. Она будет продолжаться, пока не достигнет заявленных целей на всей территории страны.

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Президент России Владимир Путин своим указом наградил сенатора Андрея Клишаса орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность», — говорится в тексте указа. Также отмечается многолетняя добросовестная работа. Ранее Клишас заявлял, что спецоперация России не ограничится Донбассом. Она будет продолжаться, пока не достигнет заявленных целей на всей территории страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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