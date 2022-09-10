Энтомолог Заречная: из-за чего в стиральной машине появляется плесень

Плесень в стиральной машине может появиться, если не давать ей просохнуть после использования. Влажная среда благоприятна для размножения спор. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала энтомолог, доцент кафедры паразитологии и дезинфекционного дела Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, кандидат медицинских наук Светлана Заречная.
«Для того, чтобы в стиральной машине завелась плесень, нужно, чтобы там все время было что-то влажное. Если вы мокрую ее закрываете, тогда туда могут попасть споры. Она стоит в таком виде, и там появляется плесень», — сказала Светлана Заречная.
Она объяснила, что необходимо делать, чтобы избежать размножения болезнетворных организмов в стиральной машине. «Вы постирали, вынули белье, вода уходит, и машина остается открытой сутки. Она просыхает, вы ее закрываете. Никакой плесени там не возникает. В целом, при правильном использовании стиральная машинка не представляет опасности. Даже температура 40 градусов не очень приятна для живых существ. Тем более там есть вода, которая стирает белье и моет машинку», — отметила энтомолог.
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