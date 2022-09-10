Энтомолог Заречная: из-за чего в стиральной машине появляется плесень

Энтомолог Заречная: в закрытой стиральной машине развивается плесень

10 сентября 2022 в 21:41 Размер текста - 17 +

Стиральную машинку необходимо просушивать, сказала Светлана Заречная Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Плесень в стиральной машине может появиться, если не давать ей просохнуть после использования. Влажная среда благоприятна для размножения спор. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала энтомолог, доцент кафедры паразитологии и дезинфекционного дела Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, кандидат медицинских наук Светлана Заречная. «Для того, чтобы в стиральной машине завелась плесень, нужно, чтобы там все время было что-то влажное. Если вы мокрую ее закрываете, тогда туда могут попасть споры. Она стоит в таком виде, и там появляется плесень», — сказала Светлана Заречная. Она объяснила, что необходимо делать, чтобы избежать размножения болезнетворных организмов в стиральной машине. «Вы постирали, вынули белье, вода уходит, и машина остается открытой сутки. Она просыхает, вы ее закрываете. Никакой плесени там не возникает. В целом, при правильном использовании стиральная машинка не представляет опасности. Даже температура 40 градусов не очень приятна для живых существ. Тем более там есть вода, которая стирает белье и моет машинку», — отметила энтомолог.

Плесень в стиральной машине может появиться, если не давать ей просохнуть после использования. Влажная среда благоприятна для размножения спор. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала энтомолог, доцент кафедры паразитологии и дезинфекционного дела Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, кандидат медицинских наук Светлана Заречная. «Для того, чтобы в стиральной машине завелась плесень, нужно, чтобы там все время было что-то влажное. Если вы мокрую ее закрываете, тогда туда могут попасть споры. Она стоит в таком виде, и там появляется плесень», — сказала Светлана Заречная. Она объяснила, что необходимо делать, чтобы избежать размножения болезнетворных организмов в стиральной машине. «Вы постирали, вынули белье, вода уходит, и машина остается открытой сутки. Она просыхает, вы ее закрываете. Никакой плесени там не возникает. В целом, при правильном использовании стиральная машинка не представляет опасности. Даже температура 40 градусов не очень приятна для живых существ. Тем более там есть вода, которая стирает белье и моет машинку», — отметила энтомолог.