В США возмутились отношением Европы к Украине

Аналитик TAC Бэндоу указал на бездействие Европы по отношению к Украине

09 сентября 2022 в 23:51 Размер текста - 17 +

В США возмутились, что Европа бездействует по отношению к спецоперации на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Европа бездействует по отношению к спецоперации на Украине и во многом полагается на Америку. Таким положением дел возмутился старший научный сотрудник Института Катона, бывший спецпомощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу. «Ни итальянцы, ни испанцы, ни кто-либо еще к западу от реки Одер не заинтересованы в том, чтобы подписать контракт с Украиной, не говоря уже о том, чтобы посылать войска для ее защиты», — возмутился публицист в колонке для The American Conservative. По его словам, европейские лидеры делают громки заявления о поддержке Украине, а на деле ничего не происходит. Публицист также указал, что Белый дом не делает ничего, чтобы заставить европейцев тратиться на оборону. По его словам, в Европе не хотят брать на себя ответственность и предпочитают пользоваться «американской халявой». Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предположил, что Европе будет сложно изменить свое отношение к спецоперации на Украине этой зимой, однако в будущем это возможно. До этого он указал, что Европа сама виновата в энергетическом кризисе.

Европа бездействует по отношению к спецоперации на Украине и во многом полагается на Америку. Таким положением дел возмутился старший научный сотрудник Института Катона, бывший спецпомощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу. «Ни итальянцы, ни испанцы, ни кто-либо еще к западу от реки Одер не заинтересованы в том, чтобы подписать контракт с Украиной, не говоря уже о том, чтобы посылать войска для ее защиты», — возмутился публицист в колонке для The American Conservative. По его словам, европейские лидеры делают громки заявления о поддержке Украине, а на деле ничего не происходит. Публицист также указал, что Белый дом не делает ничего, чтобы заставить европейцев тратиться на оборону. По его словам, в Европе не хотят брать на себя ответственность и предпочитают пользоваться «американской халявой». Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предположил, что Европе будет сложно изменить свое отношение к спецоперации на Украине этой зимой, однако в будущем это возможно. До этого он указал, что Европа сама виновата в энергетическом кризисе.