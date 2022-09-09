09 сентября 2022

Экс-депутат Госдумы Худяков: Пугачева совершает глупости из-за Галкина

Бывший депутат Госдумы Худяков: Пугачева совершает глупости из любви к Галкину
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Худяков: Пугачева совершает глупости из любви к Галкину Фото:

Российская певица Алла Пугачева совершает глупости из любви к своему мужу — артисту Максиму Галкину. Так считает экс-депутат Государственной Думы Роман Худяков.

«Алла Пугачева — великая народная певица. Полюбила „козла“ — любовь зла, так бывает с женщинами. Тут она не виновата», — рассудил Худяков, передает Teleprogramma.pro.

С начала спецоперации, которую Россия проводит с 24 февраля, артисты начали покидать страну. В том числе и Алла Пугачева, вместе со своим мужем Максимом Галкиным. Свое первое политическое заявление артистка сделала после кончины первого президента СССР Михаила Горбачева. По ее мнению, сегодня люди перестали идти на компромисс во благо светлого будущего, и в целом пропало человеколюбие в обществе. Тем не менее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не слышал ни одного антироссийского заявления от Пугачевой. Напротив, Галкин был уличен в «ложных по отношению к Армии РФ» высказываниях.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Российская певица Алла Пугачева совершает глупости из любви к своему мужу — артисту Максиму Галкину. Так считает экс-депутат Государственной Думы Роман Худяков. «Алла Пугачева — великая народная певица. Полюбила „козла“ — любовь зла, так бывает с женщинами. Тут она не виновата», — рассудил Худяков, передает Teleprogramma.pro. С начала спецоперации, которую Россия проводит с 24 февраля, артисты начали покидать страну. В том числе и Алла Пугачева, вместе со своим мужем Максимом Галкиным. Свое первое политическое заявление артистка сделала после кончины первого президента СССР Михаила Горбачева. По ее мнению, сегодня люди перестали идти на компромисс во благо светлого будущего, и в целом пропало человеколюбие в обществе. Тем не менее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не слышал ни одного антироссийского заявления от Пугачевой. Напротив, Галкин был уличен в «ложных по отношению к Армии РФ» высказываниях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...