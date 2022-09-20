Глава ВГА Херсонской области экстренно обратился к Путину из-за референдума

20 сентября 2022 в 23:15 Размер текста - 17 +

Сальдо попросил Путина поддержать итоги референдумов в Херсонской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо призвал президента России Владимира Путина по итогам референдума поддержать выбор жителей региона о самоопределении и вхождении в состав РФ. Соответствующее обращение опубликовано в telegram-канале администрации. «От имени общественности и жителей Херсонской области, <…> с целью определения международной правосубъектности, просим Вас, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, при принятии решения на референдуме поддержать выбор жителей Херсонской области о самоопределении и вхождении в состав Российской Федерации», — сказано в сообщении. Сальдо также напомнил о «многовековой исторической и неразрывной связи с многонациональным народом РФ». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Освобожденные территории, в том числе Херсонская область, готовы войти в состав Российской федерации. Референдумы о присоединении к России пройдут в Запорожской и Херсонской областях, а также на территории ЛНР и ДНР с 23 по 27 сентября. Согласно проводимым опросам, жители регионов хотят быть уверенными, что Россия их защитит от геноцида со стороны киевского режима. При этом в МИД Украины уверены, что референдумы о вхождении Донбасса в РФ «ничего не изменят».

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо призвал президента России Владимира Путина по итогам референдума поддержать выбор жителей региона о самоопределении и вхождении в состав РФ. Соответствующее обращение опубликовано в telegram-канале администрации. «От имени общественности и жителей Херсонской области, <…> с целью определения международной правосубъектности, просим Вас, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, при принятии решения на референдуме поддержать выбор жителей Херсонской области о самоопределении и вхождении в состав Российской Федерации», — сказано в сообщении. Сальдо также напомнил о «многовековой исторической и неразрывной связи с многонациональным народом РФ». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Освобожденные территории, в том числе Херсонская область, готовы войти в состав Российской федерации. Референдумы о присоединении к России пройдут в Запорожской и Херсонской областях, а также на территории ЛНР и ДНР с 23 по 27 сентября. Согласно проводимым опросам, жители регионов хотят быть уверенными, что Россия их защитит от геноцида со стороны киевского режима. При этом в МИД Украины уверены, что референдумы о вхождении Донбасса в РФ «ничего не изменят».