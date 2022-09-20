20 сентября 2022

Глава ВГА Херсонской области экстренно обратился к Путину из-за референдума

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Открытие отделения ПСБ в Херсоне. Украина, Херсонская область, очередь , открытие псб в херсоне
Сальдо попросил Путина поддержать итоги референдумов в Херсонской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо призвал президента России Владимира Путина по итогам референдума поддержать выбор жителей региона о самоопределении и вхождении в состав РФ. Соответствующее обращение опубликовано в telegram-канале администрации.

«От имени общественности и жителей Херсонской области, <…> с целью определения международной правосубъектности, просим Вас, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, при принятии решения на референдуме поддержать выбор жителей Херсонской области о самоопределении и вхождении в состав Российской Федерации», — сказано в сообщении. Сальдо также напомнил о «многовековой исторической и неразрывной связи с многонациональным народом РФ».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Освобожденные территории, в том числе Херсонская область, готовы войти в состав Российской федерации. Референдумы о присоединении к России пройдут в Запорожской и Херсонской областях, а также на территории ЛНР и ДНР с 23 по 27 сентября. Согласно проводимым опросам, жители регионов хотят быть уверенными, что Россия их защитит от геноцида со стороны киевского режима. При этом в МИД Украины уверены, что референдумы о вхождении Донбасса в РФ «ничего не изменят».

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Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо призвал президента России Владимира Путина по итогам референдума поддержать выбор жителей региона о самоопределении и вхождении в состав РФ. Соответствующее обращение опубликовано в telegram-канале администрации. «От имени общественности и жителей Херсонской области, <…> с целью определения международной правосубъектности, просим Вас, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, при принятии решения на референдуме поддержать выбор жителей Херсонской области о самоопределении и вхождении в состав Российской Федерации», — сказано в сообщении. Сальдо также напомнил о «многовековой исторической и неразрывной связи с многонациональным народом РФ». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Освобожденные территории, в том числе Херсонская область, готовы войти в состав Российской федерации. Референдумы о присоединении к России пройдут в Запорожской и Херсонской областях, а также на территории ЛНР и ДНР с 23 по 27 сентября. Согласно проводимым опросам, жители регионов хотят быть уверенными, что Россия их защитит от геноцида со стороны киевского режима. При этом в МИД Украины уверены, что референдумы о вхождении Донбасса в РФ «ничего не изменят».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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