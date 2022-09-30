30 сентября 2022

Посольство РФ в Британии объяснило «возмутительную» реакцию Запада на расширение России

Посольство РФ в Британии возмутилось из-за реакции Запада на присоединение к России четырех регионов
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Посольство РФ в Британии назвало реакцию Запада возмутительной Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Реакция Великобритании, а также стран Запада на присоединение к России новых территорий возмутительна. Об этом заявило посольство РФ в Британии.

«Мы приветствуем присоединение этих регионов на основе свободных и демократических процессов и международного права. Возмутительная реакция в Великобритании и других западных столицах на сегодняшние события является доказательством того, что они игнорируют реальность на местах и хотят лишить местное население права на свободный и осознанный выбор своего будущего», — говорится в комментарии посольства, передает РИА «Новости».

Вечером 30 сентября президент России Владимир Путин заявил о присоединении к России Донецкой, Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Позже стало известно, что из присоединенных территорий к России будет создан новый федеральный округ. Пока его название не раскрыли, так как оно еще обсуждается.

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Реакция Великобритании, а также стран Запада на присоединение к России новых территорий возмутительна. Об этом заявило посольство РФ в Британии. «Мы приветствуем присоединение этих регионов на основе свободных и демократических процессов и международного права. Возмутительная реакция в Великобритании и других западных столицах на сегодняшние события является доказательством того, что они игнорируют реальность на местах и хотят лишить местное население права на свободный и осознанный выбор своего будущего», — говорится в комментарии посольства, передает РИА «Новости». Вечером 30 сентября президент России Владимир Путин заявил о присоединении к России Донецкой, Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Позже стало известно, что из присоединенных территорий к России будет создан новый федеральный округ. Пока его название не раскрыли, так как оно еще обсуждается.
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