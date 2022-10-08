Юрист Дзгоева рассказала о возможности россиян увеличить пенсию, не работая

Юрист Дзгоева: россияне могут увеличить пенсию, ухаживая за инвалидами и престарелыми

09 октября 2022 в 04:22 Размер текста - 17 +

Увеличить размер пенсии можно, сделав добровольные страховые взносы в ПФР, заявила Фатима Дзгоева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Увеличить размер пенсии можно осуществляя социально важную деятельность, например ухаживая за детьми, инвалидами и престарелыми. Об этом заявила доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева. Накопить пенсионные баллы, от которых зависит размер пенсии, можно осуществляя деятельность, признаваемую государством социально важной, заявила агентству «Прайм» Фатима Дзгоева. Например, за полтора года ухода за первым ребенком начисляется 2,7 пенсионных баллов, за вторым — 5,4, а за третьим — 8,1, рассказала эксперт. Также в 1,8 пенсионных баллов оценивается один год ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом и престарелыми людьми старше 80 лет, добавила она. «Однако все эти периоды будут засчитаны в страховой стаж только при условии, что перед ними или после все-таки была оплачиваемая работа», — уточнила юрист. В противном случае, продолжила Дзгоева, эти периоды не будут оцениваться в пенсионных баллах. Кроме того, эксперт напомнила, что пенсионные баллы можно купить. Для этого нужно внести в Пенсионный фонд России (ПФР) добровольные страховые взносы, однако купить можно до половины требуемого страхового стажа (не более 15 лет), резюмировала она. Ранее сообщалось, что с начала 2023 года россиянам проиндексируют страховые пенсии почти на 5%. Экономист Александр Тимофеев рассказал о возможности получить часть пенсии раньше срока. В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам дополнительную ежегодную выплату. Доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина назвала пенсионерам самый выгодный момент для увольнения, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Увеличить размер пенсии можно осуществляя социально важную деятельность, например ухаживая за детьми, инвалидами и престарелыми. Об этом заявила доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева. Накопить пенсионные баллы, от которых зависит размер пенсии, можно осуществляя деятельность, признаваемую государством социально важной, заявила агентству «Прайм» Фатима Дзгоева. Например, за полтора года ухода за первым ребенком начисляется 2,7 пенсионных баллов, за вторым — 5,4, а за третьим — 8,1, рассказала эксперт. Также в 1,8 пенсионных баллов оценивается один год ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом и престарелыми людьми старше 80 лет, добавила она. «Однако все эти периоды будут засчитаны в страховой стаж только при условии, что перед ними или после все-таки была оплачиваемая работа», — уточнила юрист. В противном случае, продолжила Дзгоева, эти периоды не будут оцениваться в пенсионных баллах. Кроме того, эксперт напомнила, что пенсионные баллы можно купить. Для этого нужно внести в Пенсионный фонд России (ПФР) добровольные страховые взносы, однако купить можно до половины требуемого страхового стажа (не более 15 лет), резюмировала она. Ранее сообщалось, что с начала 2023 года россиянам проиндексируют страховые пенсии почти на 5%. Экономист Александр Тимофеев рассказал о возможности получить часть пенсии раньше срока. В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам дополнительную ежегодную выплату. Доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина назвала пенсионерам самый выгодный момент для увольнения, передает телеканал 360.