Солдаты армии Украины сбежали с поля боя после неудачного наступления

Минобороны: ВСУ бежали с поля боя после неудачи под Херсоном
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, бтр, милитари, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Российские десантники обратили солдат ВСУ в бегство Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Попытка атаковать позиции российских подразделений на территории Херсонской области обернулась для Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалом. Об этом сообщается в telegram-канале Министерства обороны РФ.

«Боевики ВСУ на танках и БМП атаковали позиции российских десантников с целью проведения разведки и прорыва обороны. Атакующие были обнаружены расчетами БпЛА», — пишет Министерство обороны. Сразу после обнаружения по нападающим был открыт огонь. В источнике также добавляют, что, убегая с поля, ВСУ бросили раненых и погибших.

Также известно, что российскими десантниками было уничтожено 4 танка, 5 БМП и более 20 боевиков ВСУ. Атака противника была успешно сорвана.

Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. Целью СВО являются денацификация и демилитаризация Украины.

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Попытка атаковать позиции российских подразделений на территории Херсонской области обернулась для Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалом. Об этом сообщается в telegram-канале Министерства обороны РФ. «Боевики ВСУ на танках и БМП атаковали позиции российских десантников с целью проведения разведки и прорыва обороны. Атакующие были обнаружены расчетами БпЛА», — пишет Министерство обороны. Сразу после обнаружения по нападающим был открыт огонь. В источнике также добавляют, что, убегая с поля, ВСУ бросили раненых и погибших. Также известно, что российскими десантниками было уничтожено 4 танка, 5 БМП и более 20 боевиков ВСУ. Атака противника была успешно сорвана. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. Целью СВО являются денацификация и демилитаризация Украины.
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