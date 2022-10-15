Тысячи россиян оштрафовали за дискредитацию армии с начала спецоперации

15 октября 2022 в 08:27 Размер текста - 17 +

Оштрафованными по этой статье оказались 2504 человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Стали известны данные по штрафам по статье за дискредитацию армии. За первые три месяца с момента введения такого наказания оштрафованы оказались 2 504 человека. Об этом сообщает судебный департамент при Верховном суде «С момента появления в Кодексе административных правонарушений санкции за дискредитацию армии российские суды оштрафовали по этой статье 2 504 человека, а суммарный объем штрафов составил 85,7 млн руб», — цитирует данные, опубликованных Судебным департаментом при Верховном суде « Коммерсант ». При этом, наказанных по аналогичной уголовной статье пока нет. Это объясняется тем, что наказание по этой статье наступает только тогда, когда гражданин нарушает статью о дискредитации армии второй раз за год. Ранее сотрудники Генпрокуратуры совместно с ФСБ и МВД пресекли деятельность около 900 информационных ресурсов, на которых распространялись недостоверные данные о ходе специальной военной операции, сообщает RT. Помимо этого, Таганский суд Москвы оштрафовал профсоюз журналистов и работников СМИ за дискредитацию Вооруженных сил России, передает «Национальная служба новостей».

Стали известны данные по штрафам по статье за дискредитацию армии. За первые три месяца с момента введения такого наказания оштрафованы оказались 2 504 человека. Об этом сообщает судебный департамент при Верховном суде «С момента появления в Кодексе административных правонарушений санкции за дискредитацию армии российские суды оштрафовали по этой статье 2 504 человека, а суммарный объем штрафов составил 85,7 млн руб», — цитирует данные, опубликованных Судебным департаментом при Верховном суде «Коммерсант». При этом, наказанных по аналогичной уголовной статье пока нет. Это объясняется тем, что наказание по этой статье наступает только тогда, когда гражданин нарушает статью о дискредитации армии второй раз за год. Ранее сотрудники Генпрокуратуры совместно с ФСБ и МВД пресекли деятельность около 900 информационных ресурсов, на которых распространялись недостоверные данные о ходе специальной военной операции, сообщает RT. Помимо этого, Таганский суд Москвы оштрафовал профсоюз журналистов и работников СМИ за дискредитацию Вооруженных сил России, передает «Национальная служба новостей».