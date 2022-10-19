Омбудсмен ЛНР описала жестокие пытки, которым подвергались пленные военнослужащие

20 октября 2022 в 02:30 Размер текста - 17 +

Она отметила, что условия содержания военных ЛНР не отличаются от тех, в которые были до этого Фото: официальный сайт УПЧ в ЛНР новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие ЛНР в украинском плену подвергались жестоким пыткам. Об этом доложила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова после посещения освобожденных из плена военных, находящихся в Луганской республиканской клинической больнице. «Есть и следы ран, и зажившие раны, и свежие, и отсутствие глаза — всевозможные ужасные пытки, которым они подвергались за время пребывания в украинском плену», — рассказала она ТАСС. Она уточнила, что пленных российских военных морили голодом. «За весь период транспортировки, и из Львовской колонии их везли достаточно долго, они даже не могли попить воды», — добавила Сердюкова. Ранее пленный боец украинского националистического полка «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической организацией) Ренат Алиев рассказал, что минимум 50% боевиков из нацбатальона употребляли наркотики. По его словам, поставлял наркотики военнослужащий украинской армии, а когда они заканчивались, «азовцы» употребляли кетамин (средство наркоза, признанное наркотическим веществом) из аптечек.

Военнослужащие ЛНР в украинском плену подвергались жестоким пыткам. Об этом доложила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова после посещения освобожденных из плена военных, находящихся в Луганской республиканской клинической больнице. «Есть и следы ран, и зажившие раны, и свежие, и отсутствие глаза — всевозможные ужасные пытки, которым они подвергались за время пребывания в украинском плену», — рассказала она ТАСС. Она уточнила, что пленных российских военных морили голодом. «За весь период транспортировки, и из Львовской колонии их везли достаточно долго, они даже не могли попить воды», — добавила Сердюкова. Ранее пленный боец украинского националистического полка «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической организацией) Ренат Алиев рассказал, что минимум 50% боевиков из нацбатальона употребляли наркотики. По его словам, поставлял наркотики военнослужащий украинской армии, а когда они заканчивались, «азовцы» употребляли кетамин (средство наркоза, признанное наркотическим веществом) из аптечек.