19 октября 2022

Омбудсмен ЛНР описала жестокие пытки, которым подвергались пленные военнослужащие

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Она отметила, что условия содержания военных ЛНР не отличаются от тех, в которые были до этого Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие ЛНР в украинском плену подвергались жестоким пыткам. Об этом доложила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова после посещения освобожденных из плена военных, находящихся в Луганской республиканской клинической больнице.

«Есть и следы ран, и зажившие раны, и свежие, и отсутствие глаза — всевозможные ужасные пытки, которым они подвергались за время пребывания в украинском плену», — рассказала она ТАСС. Она уточнила, что пленных российских военных морили голодом. «За весь период транспортировки, и из Львовской колонии их везли достаточно долго, они даже не могли попить воды», — добавила Сердюкова.

Ранее пленный боец украинского националистического полка «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической организацией) Ренат Алиев рассказал, что минимум 50% боевиков из нацбатальона употребляли наркотики. По его словам, поставлял наркотики военнослужащий украинской армии, а когда они заканчивались, «азовцы» употребляли кетамин (средство наркоза, признанное наркотическим веществом) из аптечек.

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Военнослужащие ЛНР в украинском плену подвергались жестоким пыткам. Об этом доложила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова после посещения освобожденных из плена военных, находящихся в Луганской республиканской клинической больнице. «Есть и следы ран, и зажившие раны, и свежие, и отсутствие глаза — всевозможные ужасные пытки, которым они подвергались за время пребывания в украинском плену», — рассказала она ТАСС. Она уточнила, что пленных российских военных морили голодом. «За весь период транспортировки, и из Львовской колонии их везли достаточно долго, они даже не могли попить воды», — добавила Сердюкова. Ранее пленный боец украинского националистического полка «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической организацией) Ренат Алиев рассказал, что минимум 50% боевиков из нацбатальона употребляли наркотики. По его словам, поставлял наркотики военнослужащий украинской армии, а когда они заканчивались, «азовцы» употребляли кетамин (средство наркоза, признанное наркотическим веществом) из аптечек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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