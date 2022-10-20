В ДНР задержали агента СБУ, который готовил теракт в Мариуполе

20 октября 2022 в 11:28 Размер текста - 17 +

Задержанный признался в сотрудничестве с СБУ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецслужбы ДНР задержали жителя поселка Каменск, готовившего теракт в здании Администрации Мариуполя по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил пресс-офицер Министерства государственной безопасности ДНР Михаил Попов. «В рамках выявления и противодействия диверсионно-разведывательным группам противника и агентуры спецслужб Украины Министерства государственной безопасности совместно с Управлением Народной милиции ДНР и МВД РФ задержан житель поселка Каменск Ильичевского района города Мариуполя 1976 года рождения», — сказал Попов в видеообращении. Ролик был опубликован в официальном telegram-канале Штаба территориальной обороны ДНР. В ходе проведения обыска по месту проживания задержанного было обнаружено самодельное взрывное устройство. В ходе опроса задержанный признался в сотрудничестве с представителем СБУ. Мужчина должен был совершить террористический акт с подрывом Администрации Мариуполя в случае перехода города под контроль ДНР или России. Задержанному обещали денежное вознаграждение в размере 50 тысяч гривен.

Спецслужбы ДНР задержали жителя поселка Каменск, готовившего теракт в здании Администрации Мариуполя по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил пресс-офицер Министерства государственной безопасности ДНР Михаил Попов. «В рамках выявления и противодействия диверсионно-разведывательным группам противника и агентуры спецслужб Украины Министерства государственной безопасности совместно с Управлением Народной милиции ДНР и МВД РФ задержан житель поселка Каменск Ильичевского района города Мариуполя 1976 года рождения», — сказал Попов в видеообращении. Ролик был опубликован в официальном telegram-канале Штаба территориальной обороны ДНР. В ходе проведения обыска по месту проживания задержанного было обнаружено самодельное взрывное устройство. В ходе опроса задержанный признался в сотрудничестве с представителем СБУ. Мужчина должен был совершить террористический акт с подрывом Администрации Мариуполя в случае перехода города под контроль ДНР или России. Задержанному обещали денежное вознаграждение в размере 50 тысяч гривен.