В ДНР задержали агента СБУ, который готовил теракт в Мариуполе

Спецслужбы ДНР задержали жителя поселка Каменск, готовившего теракт в здании Администрации Мариуполя по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил пресс-офицер Министерства государственной безопасности ДНР Михаил Попов.
«В рамках выявления и противодействия диверсионно-разведывательным группам противника и агентуры спецслужб Украины Министерства государственной безопасности совместно с Управлением Народной милиции ДНР и МВД РФ задержан житель поселка Каменск Ильичевского района города Мариуполя 1976 года рождения», — сказал Попов в видеообращении. Ролик был опубликован в официальном telegram-канале Штаба территориальной обороны ДНР.
В ходе проведения обыска по месту проживания задержанного было обнаружено самодельное взрывное устройство. В ходе опроса задержанный признался в сотрудничестве с представителем СБУ. Мужчина должен был совершить террористический акт с подрывом Администрации Мариуполя в случае перехода города под контроль ДНР или России. Задержанному обещали денежное вознаграждение в размере 50 тысяч гривен.
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Спецслужбы ДНР задержали жителя поселка Каменск, готовившего теракт в здании Администрации Мариуполя по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил пресс-офицер Министерства государственной безопасности ДНР Михаил Попов. «В рамках выявления и противодействия диверсионно-разведывательным группам противника и агентуры спецслужб Украины Министерства государственной безопасности совместно с Управлением Народной милиции ДНР и МВД РФ задержан житель поселка Каменск Ильичевского района города Мариуполя 1976 года рождения», — сказал Попов в видеообращении. Ролик был опубликован в официальном telegram-канале Штаба территориальной обороны ДНР. В ходе проведения обыска по месту проживания задержанного было обнаружено самодельное взрывное устройство. В ходе опроса задержанный признался в сотрудничестве с представителем СБУ. Мужчина должен был совершить террористический акт с подрывом Администрации Мариуполя в случае перехода города под контроль ДНР или России. Задержанному обещали денежное вознаграждение в размере 50 тысяч гривен.