Врач-аллерголог развеял миф о «гипоаллергенных» породах собак и кошек

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Ремесленный двор, ул.Пермская 80-а. Пермь, кошка, туризм пермский край, ремесленный двор
Аллерголог заявил, что нет гипоаллергенных пород кошек Фото:

Животные без шерсти не являются гипоаллергенными, потому что аллергия развивается по другим причинам. Об этом рассказал врач — аллерголог-иммунолог медицинского центра «К+31 Запад» Азизбек Ботиров.

«Аллергия на домашних питомцев развивается не столько от шерсти, сколько от секрета, выделяемого их слюнными и сальными железами. У пород животных без шерсти или ее малом количестве лишь уменьшается площадь контакта с аллергеном, но эти питомцы не являются гипоаллергенными», — сказал Ботиров в интервью Life.

Ранее ученые рассказали о разработке вакцины от аллергии на кошек. Об этом сообщали в Сеченовском университете, который и занимался разработкой препарата.

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Животные без шерсти не являются гипоаллергенными, потому что аллергия развивается по другим причинам. Об этом рассказал врач — аллерголог-иммунолог медицинского центра «К+31 Запад» Азизбек Ботиров. «Аллергия на домашних питомцев развивается не столько от шерсти, сколько от секрета, выделяемого их слюнными и сальными железами. У пород животных без шерсти или ее малом количестве лишь уменьшается площадь контакта с аллергеном, но эти питомцы не являются гипоаллергенными», — сказал Ботиров в интервью Life. Ранее ученые рассказали о разработке вакцины от аллергии на кошек. Об этом сообщали в Сеченовском университете, который и занимался разработкой препарата.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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