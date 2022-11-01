Врач-аллерголог развеял миф о «гипоаллергенных» породах собак и кошек

Аллерголог заявил, что нет гипоаллергенных пород кошек
Животные без шерсти не являются гипоаллергенными, потому что аллергия развивается по другим причинам. Об этом рассказал врач — аллерголог-иммунолог медицинского центра «К+31 Запад» Азизбек Ботиров.
«Аллергия на домашних питомцев развивается не столько от шерсти, сколько от секрета, выделяемого их слюнными и сальными железами. У пород животных без шерсти или ее малом количестве лишь уменьшается площадь контакта с аллергеном, но эти питомцы не являются гипоаллергенными», — сказал Ботиров в интервью
Ранее ученые рассказали о разработке вакцины от аллергии на кошек. Об этом сообщали в Сеченовском университете, который и занимался разработкой препарата.
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