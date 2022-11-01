Врач-аллерголог развеял миф о «гипоаллергенных» породах собак и кошек 01 ноября 2022 в 18:13 Размер текста - 17 + Аллерголог заявил, что нет гипоаллергенных пород кошек Фото: Сергей Русанов © URA.RU Животные без шерсти не являются гипоаллергенными, потому что аллергия развивается по другим причинам. Об этом рассказал врач — аллерголог-иммунолог медицинского центра «К+31 Запад» Азизбек Ботиров. «Аллергия на домашних питомцев развивается не столько от шерсти, сколько от секрета, выделяемого их слюнными и сальными железами. У пород животных без шерсти или ее малом количестве лишь уменьшается площадь контакта с аллергеном, но эти питомцы не являются гипоаллергенными», — сказал Ботиров в интервью Life . Ранее ученые рассказали о разработке вакцины от аллергии на кошек. Об этом сообщали в Сеченовском университете, который и занимался разработкой препарата. Животные без шерсти не являются гипоаллергенными, потому что аллергия развивается по другим причинам. Об этом рассказал врач — аллерголог-иммунолог медицинского центра «К+31 Запад» Азизбек Ботиров. «Аллергия на домашних питомцев развивается не столько от шерсти, сколько от секрета, выделяемого их слюнными и сальными железами. У пород животных без шерсти или ее малом количестве лишь уменьшается площадь контакта с аллергеном, но эти питомцы не являются гипоаллергенными», — сказал Ботиров в интервью Life. Ранее ученые рассказали о разработке вакцины от аллергии на кошек. Об этом сообщали в Сеченовском университете, который и занимался разработкой препарата. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям