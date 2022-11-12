12 ноября 2022

Мобилизованные бойцы тренируются управлять танками Т-80 и Т-72 на полигонах ЦВО. Видео

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Свердловский полигон., военная техника, танк
Мобилизованные оттачивают навыки стрельбы из танков (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Мобилизованные россияне готовятся управлять танками Т-80 и Т-72. Кадры тренировки в тыловой зоне СВО, на полигонах Центрального военного округа, показало Минобороны РФ.

«Боевую подготовку мобилизованные граждане проходят в тыловой зоне военной операции. Военнослужащие оттачивают навыки стрельбы из башенных орудий и пулеметов танков Т-80 и Т-72 ЦВО», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало о подготовке мобилизованных на полигоне ЦВО в Свердловской области. Офицерами-инструкторами был проведен комплексный курс подготовки бойцов. Указ о частичной мобилизации в стране 21 сентября подписал президент России Владимир Путин. Через месяц, 28 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о ее завершении.

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Мобилизованные россияне готовятся управлять танками Т-80 и Т-72. Кадры тренировки в тыловой зоне СВО, на полигонах Центрального военного округа, показало Минобороны РФ. «Боевую подготовку мобилизованные граждане проходят в тыловой зоне военной операции. Военнослужащие оттачивают навыки стрельбы из башенных орудий и пулеметов танков Т-80 и Т-72 ЦВО», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало о подготовке мобилизованных на полигоне ЦВО в Свердловской области. Офицерами-инструкторами был проведен комплексный курс подготовки бойцов. Указ о частичной мобилизации в стране 21 сентября подписал президент России Владимир Путин. Через месяц, 28 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о ее завершении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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