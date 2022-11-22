Российские ученые нашли документ о самой древней брачной афере в истории

23 ноября 2022 в 06:38 Размер текста - 17 +

В папирусе сказано, что жених забрал у невесты все приданое и выгнал ее Фото: Алена Полозова © URA.RU Во время раскопок на одном из древних захоронений в Египте был найден папирус, в котором рассказано о брачной афере, произошедшей в III веке до н. э. Об этом рассказали российские археологи из Центра египтологических исследований РАН (ЦЕИ РАН). Рукопись была найдена в некрополе Дейр эль-Банат в Фаюмском оазисе. Там российские специалисты ведут раскопки под руководством директора ЦЕИ РАН Галины Беловой. «Полученная информация интересна с точки зрения изучения брака. Также он позволит нам понять, кто и как мог обратиться к царю Птолемею», — рассказала «Известиям» папиролог и научный сотрудник ЦЕИ РАН Елена Чепель. В жалобе к царю Филумена рассказала, что Нумений обещал жениться на ней, если та поедет с ним в Фаюм. Позже он обвинил невесту, выставил ее за дверь и забрал у нее все приданое. Также, как рассказала Елена Чепель, девушка писала письмо не сама, а при помощи профессионального писца, что объясняется почерком и формой документа.

Во время раскопок на одном из древних захоронений в Египте был найден папирус, в котором рассказано о брачной афере, произошедшей в III веке до н. э. Об этом рассказали российские археологи из Центра египтологических исследований РАН (ЦЕИ РАН). Рукопись была найдена в некрополе Дейр эль-Банат в Фаюмском оазисе. Там российские специалисты ведут раскопки под руководством директора ЦЕИ РАН Галины Беловой. «Полученная информация интересна с точки зрения изучения брака. Также он позволит нам понять, кто и как мог обратиться к царю Птолемею», — рассказала «Известиям» папиролог и научный сотрудник ЦЕИ РАН Елена Чепель. В жалобе к царю Филумена рассказала, что Нумений обещал жениться на ней, если та поедет с ним в Фаюм. Позже он обвинил невесту, выставил ее за дверь и забрал у нее все приданое. Также, как рассказала Елена Чепель, девушка писала письмо не сама, а при помощи профессионального писца, что объясняется почерком и формой документа.