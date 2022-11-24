Арабы исполнили русскую песню «Катюша» перед матчем ЧМ-2022

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Арабский оркестр перед матчем ЧМ-2022 исполнил песню «Катюша» Фото:
новость из сюжета
Чемпионат мира по футболу-2022

На чемпионате мира по футболу в Катаре перед матчем сборных Уругвая и Южной Кореи сыграли песню «Катюша». Исполнителем песни стал арабский оркестр.

«Перед матчем чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и Южной Кореи прозвучала «Катюша», — сообщает телеканал «Матч ТВ». Песню исполнил арабский оркестр на территории стадиона «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне.

Чемпионат мира 2022 года по футболу в Катаре стартовал 20 ноября. Ранее имеющий гражданство России полузащитник сборной Камеруна по футболу Гаэль Ондуа вышел на матч в бутсах с российским флагом, передает RT.

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На чемпионате мира по футболу в Катаре перед матчем сборных Уругвая и Южной Кореи сыграли песню «Катюша». Исполнителем песни стал арабский оркестр. «Перед матчем чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и Южной Кореи прозвучала «Катюша», — сообщает телеканал «Матч ТВ». Песню исполнил арабский оркестр на территории стадиона «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Чемпионат мира 2022 года по футболу в Катаре стартовал 20 ноября. Ранее имеющий гражданство России полузащитник сборной Камеруна по футболу Гаэль Ондуа вышел на матч в бутсах с российским флагом, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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