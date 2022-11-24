Арабы исполнили русскую песню «Катюша» перед матчем ЧМ-2022

Арабский оркестр перед матчем ЧМ-2022 исполнил песню «Катюша»
новость из сюжетаЧемпионат мира по футболу-2022
На чемпионате мира по футболу в Катаре перед матчем сборных Уругвая и Южной Кореи сыграли песню «Катюша». Исполнителем песни стал арабский оркестр.
«Перед матчем чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и Южной Кореи прозвучала «Катюша», — сообщает телеканал «Матч ТВ». Песню исполнил арабский оркестр на территории стадиона «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне.
Чемпионат мира 2022 года по футболу в Катаре стартовал 20 ноября. Ранее имеющий гражданство России полузащитник сборной Камеруна по футболу Гаэль Ондуа вышел на матч в бутсах с российским флагом, передает RT.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews