Невролог заявила о расстройствах у детей из-за усложнения учебных программ

27 ноября 2022 в 05:32 Размер текста - 17 +

По слова Гульжан Сакбаевой, школьная программа стала сложнее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из-за сложной школьной программы в России выросло число детей с патологиями, сегодня у детей и подростков в основном диагностируют синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Об этом рассказала заведующая детским психоневрологическим отделением, врач-невролог ЦКБ Управления делами президента РФ Гульжан Сакбаева. «Школьная программа стала сложнее, произошла интенсификация образования», — заявила Гульжан Сакбаева в беседе с «Известиями», говоря о причинах роста заболеваемости патологиями психоневрологического профиля среди детей. Также она считает, что гаджеты, которые дают ребенку «раньше времени», также способствуют развитию заболеваний. По ее словам, одной из причин роста заболеваемости стало увеличение информационной нагрузки на ребенка. Она указала, что в настоящее время у детей и подростков чаще всего диагностируют СДВГ, тревожно-депрессивные нарушения, снижение зрения, дислексию, дисграфию, сколиоз и плоскостопие. Ранее Роспотребнадзор напомнил, когда гаджеты наносят вред школьникам. Рекомендации размещены на сайте пермского управления надзорного ведомства. Так, первоклассникам рекомендовано использовать гаджеты не более 30 минут в школе и 80 минут — дома. Для одиннадцатиклассников это время увеличено до 150 минут.

Из-за сложной школьной программы в России выросло число детей с патологиями, сегодня у детей и подростков в основном диагностируют синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Об этом рассказала заведующая детским психоневрологическим отделением, врач-невролог ЦКБ Управления делами президента РФ Гульжан Сакбаева. «Школьная программа стала сложнее, произошла интенсификация образования», — заявила Гульжан Сакбаева в беседе с «Известиями», говоря о причинах роста заболеваемости патологиями психоневрологического профиля среди детей. Также она считает, что гаджеты, которые дают ребенку «раньше времени», также способствуют развитию заболеваний. По ее словам, одной из причин роста заболеваемости стало увеличение информационной нагрузки на ребенка. Она указала, что в настоящее время у детей и подростков чаще всего диагностируют СДВГ, тревожно-депрессивные нарушения, снижение зрения, дислексию, дисграфию, сколиоз и плоскостопие. Ранее Роспотребнадзор напомнил, когда гаджеты наносят вред школьникам. Рекомендации размещены на сайте пермского управления надзорного ведомства. Так, первоклассникам рекомендовано использовать гаджеты не более 30 минут в школе и 80 минут — дома. Для одиннадцатиклассников это время увеличено до 150 минут.