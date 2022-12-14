Названы сроки проведения ОГЭ в 2023 году

Минпросвещения: ОГЭ для девятых классов в 2023 году пройдет с 21 апреля по 1 июля

В 2023 году ОГЭ для 9-х классов пройдет с 21 апреля по 1 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в 2023 году пройдет с 21 апреля по 1 июля. Госэкзамен разделен на три этапа, в частности основной запланирован на период с 24 мая по 1 июля. Такая информация следует из приказа Минпросвещения РФ.

«ОГЭ для выпускников 9-х классов разделен на три периода: досрочный — с 21 апреля по 16 мая, основной — с 24 мая по 1 июля и дополнительный — с 4 по 23 сентября», — информация об этом размещена на официальном интернет-портале правовой информации. Также доступно к ознакомлению расписание экзаменов.

Ранее правительство РФ упростило госэкзамены в 2022 году для части российских выпускников. Порядок прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) коснулся, в том числе иностранных выпускников, проходивших обучение за рубежом и вынужденных прервать его в связи с недружественными действиями иностранных государств.