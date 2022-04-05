Власти РФ упростили госэкзамены для части выпускников

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День сдачи ЕГЭ родителями. Курган, учитель, егэ, класс, экзамен, школьный класс, школа, единый государственный экзамен, огэ
Госэкзамены в 2022 упрощены для некоторых российских выпускников Фото:

Правительство РФ упростило госэкзамены в 2022 году для части российских выпускников. Порядок прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) коснется, в том числе иностранных выпускников, проходивших обучение за рубежом и вынужденных прервать его в связи с недружественными действиями иностранных государств. Соответствующее постановление опубликована на официальном сайте правительства России.

  • Выпускники 9-х классов, по своему выбору, смогут пройти ГИА в форме ОГЭ или промежуточной аттестации, проводимой в школе, выпускники 11-х классов — в форме ЕГЭ или промежуточной аттестации;
  • Школьники, которые проживая за границей, учатся дистанционно в российских школах или находятся на семейной форме обучения или на самообразовании и не смогут приехать в Россию для прохождения государственной итоговой аттестации в установленных формах, смогут получить аттестат по результатам промежуточной аттестации;
  • ЕГЭ и ОГЭ можно сдать исключительно в соответствии с утвержденными порядками их проведения. Сообщается, что в Минпросвещения России и Рособрнадзору в срок до 29 апреля 2022 года поручено разработать совместный приказ «Об особенностях проведения ГИА для граждан, в том числе иностранных, проходивших обучение за рубежом и вынужденных прервать его в связи с недружественными действиями иностранных государств».

Ранее в Минобрнауки России заявили о том, что выпускники школ из Донецкой и Луганской народных республик смогут поступить в российские вузы без ЕГЭ. Учащимся будут предоставлены квоты на образование для иностранных студентов. Эвакуация населения из Донбасса началась в феврале на фоне событий на Украине.

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Правительство РФ упростило госэкзамены в 2022 году для части российских выпускников. Порядок прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) коснется, в том числе иностранных выпускников, проходивших обучение за рубежом и вынужденных прервать его в связи с недружественными действиями иностранных государств. Соответствующее постановление опубликована на официальном сайте правительства России. Ранее в Минобрнауки России заявили о том, что выпускники школ из Донецкой и Луганской народных республик смогут поступить в российские вузы без ЕГЭ. Учащимся будут предоставлены квоты на образование для иностранных студентов. Эвакуация населения из Донбасса началась в феврале на фоне событий на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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