Federalist: из-за клятвы Зеленского война с Россией будет бесконечной

30 декабря 2022 в 20:09 Размер текста - 17 +

Намерение Зеленского разгромить Россию приведет к бесконечному конфликту, пишет The Federalist Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Клятва президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина будет продолжать боевые действия до полного разгрома России может привести к бесконечному конфликту на территории украинского государства. С таким мнением выступил американский журнал The Federalist. «Из-за клятвы Зеленского безвыигрышный конфликт на Украине может продолжаться бесконечно», — говорится в материале журнала . Там отметили, что клятва президента Украины заключается в продолжении боевых действий до момента разгрома и отброса России к границам 2014 года. Вероятность разгрома ядерной державы сводится к нулю, что также не обещает скорое завершение конфликта, заключили в журнале. Ранее начальник главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов заявил, что его страна нуждается в паузе в конфликте, за счет которой она может пополнить свои запасы вооружения. Владимир Зеленский рассказал, что целью украинских властей является восстановление целостности украинского государства, передает телеканал 360. Политолог Малек Дудаков заявил, что Украина выпрашивает у НАТО все больше оружия, сообщает Nation News.

Клятва президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина будет продолжать боевые действия до полного разгрома России может привести к бесконечному конфликту на территории украинского государства. С таким мнением выступил американский журнал The Federalist. «Из-за клятвы Зеленского безвыигрышный конфликт на Украине может продолжаться бесконечно», — говорится в материале журнала. Там отметили, что клятва президента Украины заключается в продолжении боевых действий до момента разгрома и отброса России к границам 2014 года. Вероятность разгрома ядерной державы сводится к нулю, что также не обещает скорое завершение конфликта, заключили в журнале. Ранее начальник главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов заявил, что его страна нуждается в паузе в конфликте, за счет которой она может пополнить свои запасы вооружения. Владимир Зеленский рассказал, что целью украинских властей является восстановление целостности украинского государства, передает телеканал 360. Политолог Малек Дудаков заявил, что Украина выпрашивает у НАТО все больше оружия, сообщает Nation News.