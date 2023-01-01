На запорожском направлении уничтожено скопление бронетехники ВСУ

На запорожском направлении артиллеристы уничтожили скопление украинской бронированной техники. Об этом сообщил боец артиллерийской батареи, члены которой и наносили удар.
«Сейчас поступила задача отработать по скоплению техники противника. Нам были переданы координаты цели. Мы отработали. Четыре беглым. Цель поражена», — отметил он. Его слова передают РИА Новости.
Уточняется, что цель выследили при помощи беспилотника. Также подчеркивается, что среди членов формирования находятся граждане, которые были призваны на фронт в ходе частичной мобилизации. В уничтожении техники участвовали бойцы батареи 152-миллиметровых пушек 2А36 «Гиацинт-Б» Южного военного округа.
Ранее Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт в Запорожской области. Им оказалось село Дорожнянка.
В России частичная мобилизация проходила с 21 сентября. Всего по итогам были призваны 300 тысяч человек. Мобилизация являлась частью спецоперации, которую РФ проводит с 24 февраля на территории Украины.
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На запорожском направлении артиллеристы уничтожили скопление украинской бронированной техники. Об этом сообщил боец артиллерийской батареи, члены которой и наносили удар. «Сейчас поступила задача отработать по скоплению техники противника. Нам были переданы координаты цели. Мы отработали. Четыре беглым. Цель поражена», — отметил он. Его слова передают РИА Новости. Уточняется, что цель выследили при помощи беспилотника. Также подчеркивается, что среди членов формирования находятся граждане, которые были призваны на фронт в ходе частичной мобилизации. В уничтожении техники участвовали бойцы батареи 152-миллиметровых пушек 2А36 «Гиацинт-Б» Южного военного округа. Ранее Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт в Запорожской области. Им оказалось село Дорожнянка. В России частичная мобилизация проходила с 21 сентября. Всего по итогам были призваны 300 тысяч человек. Мобилизация являлась частью спецоперации, которую РФ проводит с 24 февраля на территории Украины.