01 января 2023

На запорожском направлении уничтожено скопление бронетехники ВСУ

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Бронетехнику ВСУ выследили при помощи беспилотника, а затем уничтожили Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На запорожском направлении артиллеристы уничтожили скопление украинской бронированной техники. Об этом сообщил боец артиллерийской батареи, члены которой и наносили удар.

«Сейчас поступила задача отработать по скоплению техники противника. Нам были переданы координаты цели. Мы отработали. Четыре беглым. Цель поражена», — отметил он. Его слова передают РИА Новости.

Уточняется, что цель выследили при помощи беспилотника. Также подчеркивается, что среди членов формирования находятся граждане, которые были призваны на фронт в ходе частичной мобилизации. В уничтожении техники участвовали бойцы батареи 152-миллиметровых пушек 2А36 «Гиацинт-Б» Южного военного округа.

Ранее Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт в Запорожской области. Им оказалось село Дорожнянка.

В России частичная мобилизация проходила с 21 сентября. Всего по итогам были призваны 300 тысяч человек. Мобилизация являлась частью спецоперации, которую РФ проводит с 24 февраля на территории Украины.

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На запорожском направлении артиллеристы уничтожили скопление украинской бронированной техники. Об этом сообщил боец артиллерийской батареи, члены которой и наносили удар. «Сейчас поступила задача отработать по скоплению техники противника. Нам были переданы координаты цели. Мы отработали. Четыре беглым. Цель поражена», — отметил он. Его слова передают РИА Новости. Уточняется, что цель выследили при помощи беспилотника. Также подчеркивается, что среди членов формирования находятся граждане, которые были призваны на фронт в ходе частичной мобилизации. В уничтожении техники участвовали бойцы батареи 152-миллиметровых пушек 2А36 «Гиацинт-Б» Южного военного округа. Ранее Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт в Запорожской области. Им оказалось село Дорожнянка. В России частичная мобилизация проходила с 21 сентября. Всего по итогам были призваны 300 тысяч человек. Мобилизация являлась частью спецоперации, которую РФ проводит с 24 февраля на территории Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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