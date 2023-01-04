Сотрудник СБУ из Херсона хранил дома одежду нацистов времен ВОВ

В доме у сотрудника СБУ были найдены личные вещи солдата Вермахта, сообщили в Росгвардии
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Военнослужащие Росгвардии нашли в доме, в котором проживал сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), вещи немецких солдат времен Великой отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
«Росгвардейцы обнаружили в доме у сотрудника СБУ немецкие каски, элементы военной формы с фашистской символикой», — передает сообщение Росгвардии РИА Новости. Там добавили, что помимо одежды были найдены пропуск для велосипедиста, выданный ему солдатами Третьего рейха в 1942 году. Все найденные вещи были переданы в Центральный музей Росгвардии.
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