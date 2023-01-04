Сотрудник СБУ из Херсона хранил дома одежду нацистов времен ВОВ

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В доме у сотрудника СБУ были найдены личные вещи солдата Вермахта, сообщили в Росгвардии Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие Росгвардии нашли в доме, в котором проживал сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), вещи немецких солдат времен Великой отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«Росгвардейцы обнаружили в доме у сотрудника СБУ немецкие каски, элементы военной формы с фашистской символикой», — передает сообщение Росгвардии РИА Новости. Там добавили, что помимо одежды были найдены пропуск для велосипедиста, выданный ему солдатами Третьего рейха в 1942 году. Все найденные вещи были переданы в Центральный музей Росгвардии.

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Военнослужащие Росгвардии нашли в доме, в котором проживал сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), вещи немецких солдат времен Великой отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии. «Росгвардейцы обнаружили в доме у сотрудника СБУ немецкие каски, элементы военной формы с фашистской символикой», — передает сообщение Росгвардии РИА Новости. Там добавили, что помимо одежды были найдены пропуск для велосипедиста, выданный ему солдатами Третьего рейха в 1942 году. Все найденные вещи были переданы в Центральный музей Росгвардии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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