Эстония первой из стран ЕС передаст замороженные активы РФ Украине 05 января 2023 в 01:23 Размер текста - 17 + Власти Эстонии планируют разработать механизм для передачи замороженных российских активов Киеву Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Эстония планирует разработать схему для передачи замороженных финансовых активов России для помощи Украине. Об этом заявил глава МИД страны Урмас Рейнсалу. «Мы обсудили это в правительстве и решили, что параллельно начнем создание юридической структуры, которая позволит использовать эти деньги», — сообщил министр газете Postimees. Рейнсалу добавил, что с точки зрения международного права решение может стать прецедентным. Глава эстонского МИДа сообщил, что ранее обсуждалось поручение европейских стран о разработке юридического механизма, которые позволил использовать замороженные российские активы для помощи Киеву. Рейнсалу подчеркнул, что на данном этапе соглашение по вопросу не достигнуто. Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призывал направить замороженные активы РФ на оказание помощи Украине. Сумма составляет около 330 миллиардов евро. Ряд стран после начала российской спецоперации на территории Украины ввел в отношении РФ ограничения. В числе санкций была заморозка российских активов. В частности, их объем в Венгрии в ноябре достиг 870 млн евро. Эстония планирует разработать схему для передачи замороженных финансовых активов России для помощи Украине. Об этом заявил глава МИД страны Урмас Рейнсалу. «Мы обсудили это в правительстве и решили, что параллельно начнем создание юридической структуры, которая позволит использовать эти деньги», — сообщил министр газете Postimees. Рейнсалу добавил, что с точки зрения международного права решение может стать прецедентным. Глава эстонского МИДа сообщил, что ранее обсуждалось поручение европейских стран о разработке юридического механизма, которые позволил использовать замороженные российские активы для помощи Киеву. Рейнсалу подчеркнул, что на данном этапе соглашение по вопросу не достигнуто. Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призывал направить замороженные активы РФ на оказание помощи Украине. Сумма составляет около 330 миллиардов евро. Ряд стран после начала российской спецоперации на территории Украины ввел в отношении РФ ограничения. В числе санкций была заморозка российских активов. В частности, их объем в Венгрии в ноябре достиг 870 млн евро. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям