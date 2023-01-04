04 января 2023

Эстония первой из стран ЕС передаст замороженные активы РФ Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Эстонии планируют разработать механизм для передачи замороженных российских активов Киеву Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Эстония планирует разработать схему для передачи замороженных финансовых активов России для помощи Украине. Об этом заявил глава МИД страны Урмас Рейнсалу.

«Мы обсудили это в правительстве и решили, что параллельно начнем создание юридической структуры, которая позволит использовать эти деньги», — сообщил министр газете Postimees. Рейнсалу добавил, что с точки зрения международного права решение может стать прецедентным.

Глава эстонского МИДа сообщил, что ранее обсуждалось поручение европейских стран о разработке юридического механизма, которые позволил использовать замороженные российские активы для помощи Киеву. Рейнсалу подчеркнул, что на данном этапе соглашение по вопросу не достигнуто.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призывал направить замороженные активы РФ на оказание помощи Украине. Сумма составляет около 330 миллиардов евро.

Ряд стран после начала российской спецоперации на территории Украины ввел в отношении РФ ограничения. В числе санкций была заморозка российских активов. В частности, их объем в Венгрии в ноябре достиг 870 млн евро.

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Эстония планирует разработать схему для передачи замороженных финансовых активов России для помощи Украине. Об этом заявил глава МИД страны Урмас Рейнсалу. «Мы обсудили это в правительстве и решили, что параллельно начнем создание юридической структуры, которая позволит использовать эти деньги», — сообщил министр газете Postimees. Рейнсалу добавил, что с точки зрения международного права решение может стать прецедентным. Глава эстонского МИДа сообщил, что ранее обсуждалось поручение европейских стран о разработке юридического механизма, которые позволил использовать замороженные российские активы для помощи Киеву. Рейнсалу подчеркнул, что на данном этапе соглашение по вопросу не достигнуто. Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призывал направить замороженные активы РФ на оказание помощи Украине. Сумма составляет около 330 миллиардов евро. Ряд стран после начала российской спецоперации на территории Украины ввел в отношении РФ ограничения. В числе санкций была заморозка российских активов. В частности, их объем в Венгрии в ноябре достиг 870 млн евро.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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