Венгрия заморозила активы РФ почти на миллиард евро

16 декабря 2022 в 18:56 Размер текста - 17 +

До сих пор объем замороженных Венгрией активов России составлял 3 тысячи евро, пишут западные СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Объем замороженных российских активов в Венгрии в ноябре достиг 870 млн евро. Об этом сообщается в отчете Еврокомиссии. «К 25 ноября Венгрия заморозила российские активы на 870 миллионов евро», — передает данные отчета венгерская газета Népszava . В газете отмечают, что это является весомой суммой по меркам Европы и подчеркнули факт того, что до ноябрьского отчета размер замороженных активов, принадлежащих России, составлял всего 3 тысячи евро. Ранее США заморозили активы российских бизнесменов на 30 млрд долларов. Власти Швейцарии также отчитались об объеме замороженных активов России, который составил 7,9 млрд долларов, передает «Национальная служба новостей». Евросоюз, в свою очередь, заморозил активы самой Венгрии в размере 6,3 млрд евро из-за позиции венгерских властей по Украине, сообщает телеканал 360.

Объем замороженных российских активов в Венгрии в ноябре достиг 870 млн евро. Об этом сообщается в отчете Еврокомиссии. «К 25 ноября Венгрия заморозила российские активы на 870 миллионов евро», — передает данные отчета венгерская газета Népszava. В газете отмечают, что это является весомой суммой по меркам Европы и подчеркнули факт того, что до ноябрьского отчета размер замороженных активов, принадлежащих России, составлял всего 3 тысячи евро. Ранее США заморозили активы российских бизнесменов на 30 млрд долларов. Власти Швейцарии также отчитались об объеме замороженных активов России, который составил 7,9 млрд долларов, передает «Национальная служба новостей». Евросоюз, в свою очередь, заморозил активы самой Венгрии в размере 6,3 млрд евро из-за позиции венгерских властей по Украине, сообщает телеканал 360.